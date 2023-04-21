Вице-адмирал Владимир Воробьев. Фото: Министерство обороны РФ

Новым командующим Балтийского флота России назначен Владимир Воробьев. Об этом стало известно в пятницу 21 апреля.

Экс-глава соединения - Виктор Лиина - отправился на Дальний Восток командовать Тихоокеанским флотом. Он там сменит адмирала Сергея Авакянца, который по возрасту отправлен запас. И вот на место командующего Балтийским флотом назначен вице-адмирал Владимир Воробьев. До этого назначения он был замом Валерия Герасимова в Генштабе.

Кто такой Владимир Воробьев

Про таких говорят: у него не было другой судьбы. Судите сами:

Воробьев - потомственный военный моряк в шестом поколении.

Он родился будущий вице-адмирал 6 января 1969 года в г. Палдиски Эстонской ССР.

Двоюродный четырежды прадед - Иван Александровский - первым (а не англичанин Уайтхед, как думают многие) изобрёл самодвижущуюся торпеду. И он же построил первую в России подводную лодку с механическим двигателем.

Двоюродный дед — известный гидрограф, осваивал под руководством Отто Юльевича Шмидта Северный морской путь. В его честь в Карском море назвали пролив - пролив Воробьёва.

Отец - Воробьёв Михаил Никитич - из первого поколения подводников-атомщиков. В 1959 году окончил Высшее Военно-Морское инженерное ордена Ленина училище именни Ф.Э. Дзержинского, лейтенантом прибыл в Северодвинск, в экипаж первой построенной на Севмаше серийной атомной подлодки К-5. На момент рождения Владимира Воробьёва, преподавал в центре подготовки подводников в Палдиски. После окончания Военно-морской академии в Санкт-Петербурге остался там на профессорско-преподавательской работе. В 1987 году возглавил в военно-морской академии кафедру автоматизации систем управления военно-морского флота доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга.

Сам новый командующий Балтийским флотом окончил:

- Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола (1985-1990).

- Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1995-1996).

- Военно-морскую академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (2001-2003)

- Военную академию Генерального штаба (2017-2019)

Начинал службу в 1990 году на атомных подводных лодках.

Прошёл путь от инженера группы штурманской боевой части до командира подлодки, а в дальнейшем — командира соединения.

2003 — 2008 годы — замкомандира 7-й дивизии подводных лодок.

2008 — 2009 годы — командир 11-й дивизии подводных лодок имени 60-летия СССР.

2009 год — заместитель командира 12-й эскадры подводных лодок.

2009 — 2010 годы — начальник штаба Беломорской военно-морской базы Северного флота.

2010 — 2012 годы — начальник управления боевой подготовки Северного флота.

2012 — 2017 годы — командир Беломорской военно-морской базы Северного флота.

2019 - 2021 годы - начальник штаба, первый замкомандующего Балтийским флотом.

С 12 апреля по 5 октября 2021 года — начальник штаба, первый заместитель командующего Северным флотом.

С 5 октября 2021 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Награды Владимира Воробьева

- Орденом «За военные заслуги».

- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

- Медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» 1-й, 2-й и 3-й степени, «За службу в подводных силах».

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