Лайма Вайкуле сделала резкое и возмутительное заявление о Дне Победы и памятниках солдатам

Лайма Вайкуле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле сделала очередное резкое заявление. На этот раз певица в негативном ключе высказалась о Дне Победы и памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Она отметила, что не видит в памятниках смысла, потому что они не имеют художественной ценности.

"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу, в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения", - заявила Лайма Вайкуле в своем YouTube-канале.

Высказалась она и о Дне Победы. По мнению Вайкуле, Россия "приватизировала" этот праздник. "Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык, он принадлежит всему миру!" - сказала, как отрезала, певица.

Вайкуле подчеркнула, что по ее мнению, Россия пытается забрать себе все хорошее. Таким образом, считает певица, смысл самого праздника победы над фашистскими захватчиками пропадает. Ее возмущает несправедливость. "После Великой отечественной войны пострадал весь СССР, но победителями себя считает Россия. Победители. Им не стыдно сейчас?" - вопрошает Лайма.

Артистка также одобрила решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. По ее мнению, эти монументы не нужны. Мол, до начала спецоперации России на Украине этот исторический памятник имел совершенно иную ценность. Артистка отметила, что в Латвии возле памятников воинам-освободителям в последнее время якобы "просто выпивали", оставляя после себя свалку.

Гнусные заявления Вайкуле возмутили певицу Наталью Штурм. По ее словам, Вайкуле не понимает, о чем говорит. "У нее сумбур мыслей. Певица должна петь, а не излагать спутанные мысли. В речи Вайкуле отсутствует причинно-следственная связь. Какая-то бредятина! У нее в голове ноты. При этом заметно, что Вайкуле еще и стесняется того, что говорит, понимая, что несет какую-то пургу", - цитирует звезду сайт mk.ru.

Наталья отметила, что из стильной артистки Лайма превратилась в бог знает кого. "На нее было интересно смотреть: такое импозантное варьете с акцентом. А что сейчас? И тут дело не в том, что она не особо сильна в риторике. Ощущение, что она,: когда выходит, не знает, что будет говорить. А когда возвращается, не помнит, о чем говорила", - резюмировала вокалистка.