Дмитрий Салтанов прошел длинный, но интересный путь от развития проектов в Египте и Китае до владельца огромных российских компаний, которые широко известны на сегодняшний день и за рубежом. В мебельной компании Дмитрия “ChiedoCover” штат сотрудников состоит из 400 человек, производственные площади составляют более 10 000 квадратных метров, а всего в компании имеется 5 производств. Компания по производству аниматронных фигур “DINOMACHINE” создает огромные фигуры динозавров, насекомых, животных и декорации других форм для парков развлечений и торговых центров, которые уже представлены в разных странах, а также в более чем 20 парках по всей России и СНГ. Поговорили о том, как строят бизнесы серийные предприниматели и о роли лояльности сотрудников в компании.

- Дмитрий, на сегодняшний день компании все больше заинтересованы в росте лояльности сотрудников. Как Вы считаете, важная и посильная ли это задача?

- Для эффективной работы команды - отчасти важная, потому что сплоченный и лояльный к компании коллектив больше заинтересован в достижении целей бизнеса. Конечно, развитие лояльности также уменьшает уровень “текучки”, а значит, издержки на поиск сотрудников тоже падают. Однако, данный вопрос достаточно специфичен, потому что многое зависит от сферы бизнеса, ситуации на рынке, масштаба предприятия: в небольшой компании и в сетевом бизнесе совершенно по-разному могут быть построены процессы.

- По Вашему мнению, стоит ли ставить задачу повышения лояльности в приоритет?

- Я считаю, что нет, потому что, в первую очередь, каждый сотрудник исходит из своих собственных интересов. Линейный персонал, в целом, будет часто меняться в любой компании и отрасли, потому что это, своего рода, временная работа. Менеджмент и узкие специалисты будут рассматривать перспективы личного и профессионального роста в рамках компании, поэтому их стоит удерживать, особенно если работники ключевые и эффективные. Также в данном вопросе не стоит забывать о принципе двустороннего обмена: если сотрудника все устраивает в коллективе, в работе, у него хорошие отношения внутри команды - он будет склонен оставаться в компании и работать более эффективно.

- Насколько нам известно, Вы владеете несколькими крупными компаниями. Расскажите, как Вам удается все успевать?

- В различной степени я управляю примерно двенадцатью компаниями. Но по своей натуре я выступаю чаще все-таки как инвестор: нахожу интересные проекты, талантливых людей, желающих работать, даю для этого ресурсы и возможности. Во многих бизнесах я владею лишь долей от компании. Конечно, для того, чтобы каждый из проектов функционировал и развивался, а у меня было время для поиска новых решений и проектов, нужна хорошая структура. Именно поэтому на каждый проект, где я являюсь основателем, я часто нахожу генерального директора, которой смог бы взять на себя основную часть операционной работы. Если рассматривать с точки зрения лояльности, то многие наши проекты объединяют специалистов высокого класса и предполагают интересные задачи и безграничную возможность роста - мы активно развиваемся год к году уже долгое время.

- То есть высококвалифицированные специалисты и высший менеджмент мотивированы перспективами профессионального роста и интересными задачами?

- В том числе. Профессионалы высокого уровня, как правило, стремятся к самореализации, к значимым и интересным проектам, задачам, вызовам - они уже не заинтересованы просто в том, чтобы заработать на жизнь, потому что эта потребность у них закрыта.

- А как Вы относитесь к популярному суждению, что эффективный сотрудник должен рассматривать себя не как наемного работника, а как человека, который работает на себя и постоянно увеличивает свою ценность на рынке?

- Считаю, что во всем нужно знать меру. Конечно, мотивация к росту и развитию двигает специалиста вперед, но нельзя забывать о том, что высоких результатов всегда достигает именно команда, а не один человек. Разобщенности в принятии решений, особенно стратегических, нельзя допускать ни в коем случае.

- Вы сказали, что для решения многих операционных задач Вы предпочитаете найти генерального директора. Как Вы считаете, влияет ли в данном случае смещение фокуса предпринимателя с операционной деятельности на успех компании и можете ли рассказать, как такое решение отразилось на деятельности Ваших компаний?

- Тут вопрос очень тонкий. Успех сильно будет зависеть от того, насколько налажены все процессы, насколько предприниматель готов делегировать и умеет это делать, потому что, как я считаю, необходимо делегировать не просто процесс, но и ответственность за решения, когда дело касается работы с генеральным директором. Целью же в наших проектах мы ставим постоянный рост. Хорошим примером может послужить “ChiedoCover”: компания существует уже более 10 лет, мы стабильно удваивались первые три года, а последние четыре - растем каждый год примерно на 30-50%. Растем пропорционально в выручке и в штате сотрудников: сначала нас было всего 5-7 человек, а сейчас в команде уже более 400 работников.

- Вашей компании “DINOMACHINE” тоже удалось очень быстро вырасти на рынке. Как Вы считаете, что позволило Вам показать высокие темпы роста?

- Хотя “DINOMACHINE” - это сравнительно молодой проект, но сама идея на начальном этапе была очень амбициозной и перспективной. Как я и сказал, одной из моих основных целей как серийного предпринимателя является находить трендовые ниши и идеи, в которых у рынка есть потребность, а также объединять талантливых людей. Мы вместе с командой сильных специалистов начали работу в 2019 году: на первом этапе было множество экспериментов, но за это небольшое время мы показали очень неплохой рост, и сейчас на рынке СНГ у нас, грубо говоря, совершенно нет конкурентов. Конкурируем в основном с компаниями из Китая и США, а часто - просто сами с собой. Также мы занимаемся полным циклом производства аниматронных фигур: от написания софта для движения до создания всех каркасов, объема фигур, покраски. С 2019 года мы выросли более чем в 19 раз, а штат сотрудников сейчас составляет около 50 человек.

- Чтобы подмечать трендовые и перспективные идеи, как мы предполагаем, нужен богатый опыт. Расскажите пожалуйста, как вы развили в себе эти навыки и что выделили бы в качестве основы Вашего подхода?

- Самое важное для меня: я всегда открыт новым идеям, даже если это небольшие, но потенциально перспективные проекты. Всегда существует вероятность, что даже маленькая компания принесет отличные результаты. Нужно не терять этот драйв. Очень интересным опытом, например, было создание бренда одежды “Street Wolf” - попробовал себя в новой сфере. Также это просто замечательный кейс в копилку: компании еще только 1 год, но она уже показывает высокие темпы роста - примерно в 2 раза растет каждый месяц. Очень необычным и увлекательным был опыт создания музея шоколада в городе Выборг, в Ленинградской области. У этого проекта весьма длинная предыстория: я объехал всю Европу, проанализировал все музеи шоколада и после этого открыл такой бизнес с нуля в России. Очень удачно, смею заметить. Музей шоколада растет примерно на 50-70% каждый год, а полностью окупить вложения удалось уже через 4 месяца после открытия музея.

- Скажите пожалуйста, какие у Вас сегодня профессиональные планы на будущее?

- Сейчас хочу сконцентрироваться на масштабировании и развитии уже существующих проектов. В рамках мебельной компании ставим цель непрерывно расти и удерживать темп в 30-40% за год. В данный момент активно осваиваем рынок ближнего Востока, планируем разрабатывать и вводить в эксплуатацию колеса обозрения, целью будет открыть по 2 колеса в 5 разных странах Персидского залива и Северной Африки за следующие 5 лет. В рамка компании “DINOMACHINE” планируем продать 10 франшиз, а по музею шоколада - 2 франшизы в России и запустить данный проект в Дубае. Если говорить про “Street Wolf”, то цель - пятикратный рост в течение 2023 года. В общем, цели амбициозные и очень интересные.