"Все согласны, что Украина станет членом НАТО": В Европе опешили от откровенной лжи и глупости политиков

Писториус считает, что украинских военных будут встречать хлебом-солью Фото: REUTERS

- Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна, - так начал свой очередной пост в Телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Рискну не согласиться с Дмитрием Анатольевичем, но лишь в той части, что он совершенно незаслуженно обошел своим вниманием других дегенератов Европы. И врунов тоже.

Например, из Германии, где общеевропейскую пальму первенства уверенно держит в своих спортивных руках министр иностранных дел Германии АннаЛена (да, в общем, все равно, которая из них) Бербок. Сия бывшая прыгунья на батуте, которая выше третьего места на чемпионатах не поднималась, уверенно покорила самое высшее место на пьедестале почета евродегенератов. Если бы было такое возможно, она бы заняла сразу все три ступеньки этого пьедестала. Третье место ей бы обеспечило утверждение о существовании стран на расстоянии сотен тысяч километров от Германии. И это при том, что длина экватора нашей планеты, что точно высчитано, составляет 40 тысяч километров.

Серебряное место впору отдать ее определению изменения курса внешней политики, как поворота на 360 градусов. И ни градусом меньше! Для тех, кто не забыл школьный курс геометрии, ничего объяснять не надо. Но мадам Бербок, и Анна, и Лена, похоже, вместе заканчивали спортивную школу для умственно отсталых.

И, наконец, последний сегодняшний перл, от которого Салтыков-Щедрин, у которого генералы думали, что булки сами по себе такими на деревьях растут, удавился бы от зависти.

- Мы имеем достаточно количество розеток, чтобы обеспечить каждого немца электричеством, - как говорят, заявила глава МИД Германии. И это никого не удивило, потому что это ничуть не выбивается из общего русла ее заявлений. Безусловно, каждое ее такое заявление, сопровождаемое обильной русофобией, своей совершенно выдающейся тупостью льет воду на "мельницу Кремля". Впрочем, "сильна" мадам не только в географии или в физике, но и в истории. Чего стоит лишь одно ее "открытие" в этой области науки, что нынешний конфликт– "это не конфликт с одними танками, как это было в 19-м веке".

Ближайшим конкурентом коллеги по Кабинету министров буквально сегодня выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

- Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, - оправдал он возможные рейды ВСУ на территорию России и добавил. - До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но к примеру, для отрезания путей снабжения.

По всей возможности, Писториус, равно как и экс-командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес, считает, что украинских военных будут встречать хлебом-солью. Американец тоже выдал, что контрнаступление ВСУ будет проходить на очень узком участке южного фронта, чтобы "пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова". О том, как по этому "очень узкому коридору" с украинскими войсками в нем будет гвоздить российская армия из всех видов вооружений, американский генерал почему-то украинцев не предупреждает. Наверное, хочет, чтобы новое воинское кладбище в Киеве не простаивало без дела. Одно из двух – он или агент Путина, или дегенерат. Лично я склоняюсь ко второму, потому что дегенератов в агенты Путина не берут. Рассказал бы кто Писториусу, как на территории Советского Союза встречали его дедушку или прадедушку, чтобы он не очаровывался картинками собственного воображения.

Поразительно, но иногда дегенеративность сочетается в них с тупой и примитивной ложью. Причем, в наибольшей степени это проявляется у тех из них, кто много времени проводит или просто часто контактирует с командой Зеленского. Взять, например, генсека НАТО Йенса Столтенберга. Еще вчера он сидел за одним столом с президентом (пока еще) Украины, обменивался с Зеленским бактериями воздушно-капельным путем, а сегодня уже начал безбожно врать. Причем, своим же собратьям по НАТО.

- Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, – сказал генсек НАТО перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Ну да, конечно, пролил немного целительного бальзама на израненную тяжелыми наркотиками душу Зеленского, если она у него еще имеется хоть в каком виде. Но норвежец Йенс не учел, что слово, он совсем не воробей.

- Что? – возмутился/изумился/удивился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан этому утверждению Столтенберга. И только и смог сказать глава правительства этой страны-члена НАТО. По всей видимости, его просто забыли спросить. Или специально не спрашивали.

Кстати, тот же Писториус про возможное вступление Украины в НАТО высказался вполне определенно и четко: "Сейчас не время принимать решение". Его поддержал и нынешний президент Чехии, заявивший, что этот вопрос "долговременный", т его очередь придет не раньше, чем по завершению военного конфликта. Вместе с Орбаном их уже, как минимум, трое. То есть Столтенберг, как минимум, трижды соврамши.

Не тянут они на "агентов Путина". Ни разу не тянут. Разве что начнут говорить правду. Но тогда ведь они лишатся своих постов…