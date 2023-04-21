Списать долг в миллион рублей за год: правительство упрощает доступ к внесудебному банкротству

Правительство упростит списание долгов россиян в размере до миллиона рублей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Со следующего года в России начнут действовать новые правила доступа граждан к внесудебному банкротству. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Поправки в закон о несостоятельности подготовлены Минэкономразвития. Законопроект вдвое - с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей - увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальная планка долга снижается с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Списать долги, сумма которых не превышает 1 млн руб., можно будет уже через 12 месяцев.

Как пояснил Мишустин, сейчас россияне могут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке, но это достаточно сложная процедура, а взыскания становятся по сути бессрочными.

Еще одно важное изменение. Когда законопроект будет принят, пенсионеры и граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, смогут инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них. Сейчас они лишены такой возможности. Сейчас людям старшего возраста и другим льготникам эта процедура недоступна, так как у них имеется стабильный доход в виде пенсий и соцвыплат.

По нынешним нормам внесудебное банкротство позволяет избавиться от долгов перед кредиторами в размере от 50 до 500 тысяч рублей, если выплатить их невозможно, а денег и имущества у должника нет.

По словам Мишустина, новый порядок поможет поддержать людей. Они смогут восстановить свои доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.

Подготовить такой законопроект правительству поручил Владимир Путин.

На заседании правительства также обсуждали вопрос упрощения торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кабмин разработал законопроект о взаимном признании электронных документов в торговле со странами АТР.

Как отметил Мишустин, России важно обеспечить эффективное сотрудничество со странами, участвующими в рамочном соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволит ускорить движение грузов и повысить контроль за трансграничными операциями. Речь идет об 11 странах. Среди них Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Таджикистан и Туркменистан.

Как пояснил Мишустин, рамочное соглашение позволяет странам-участницам взаимно признавать торговые документы и данные в цифровом формате, будь это экспорт товаров, импорт, либо транзит.

- Это существенно повышает прозрачность внешнеторговых сделок и поддержит наших предпринимателей, которые работают на восточном направлении, - сказал Мишустин.