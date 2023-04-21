Профессиональная музыкальная премия BraVo собрала гостей из 20 стран

Это будет уже пятая церемония вручения премии BraVo в сфере классического искусства. для выдающихся представителей классической сцены.

- Со дня своего основания премия стремится утвердить статус Москвы как культурного центра не только Евразии, но и всего мира, доказывая, что культурные связи со странами Ближнего Востока, Африки и Южной Америки становятся только крепче, - написано на сайте BraVo. - И в этом году премия BraVo подтверждает свой международный статус и объединит самых ярких классических исполнителей из России и более чем десяти стран-партнеров - Китая, Турции, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Казахстана и других государств. Впервые на сцену Большого театра в рамках церемонии вручения Премии BraVo выйдут исполнители из стран Южной Америки, а также Новороссии.

Любопытно, что несмотря на отмену всего русского в западных странах, этой весной в столице проходят два события, разных, но, тем не менее, показывающих: российская культура была и остается в фокусе внимания международного сообщества.

Про одно из них премию BraVo мы уже упомянули. К слову, праздничная церемония премии пройдет 25 апреля в Большом театре.

Второе событие - 45-й Московский Международный Кинофестиваль. Его гостями стали кинематографисты из Индии, Китая, ряда европейских и латино-американских стран. Жюри основной конкурсной программы возглавил известный индийский режиссер и продюсер Рахуль Равель.