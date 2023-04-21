Назван мотив расчленения, в котором обвиняют брата звезды "Ворониных": что произошло между Леонидом Волковым и убитыми

Судя по соцсетям, с 2011 года Леонид Волков женат на красавице-модели Анастасии Плетневой. Пара воспитывает двоих детей

В американском Брайтоне разыгралась шекспировская трагедия. На днях суд арестовал 39-летнего Леонида Волкова, брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой. Россиянина подозревают в убийстве двух соотечественников - 28-летнего фотографа из Петербурга Павла Вершина и 37-летнего Кирилла Щукина. Об этом сообщает boston25news.com.

Мужчин, которых знакомые описывают как любящую пару, последний раз видели вечером 29 марта, после этого с ними никто не мог связаться. Друзья и родные забили тревогу только 9 апреля и обратились в полицию. 14 апреля, получив ордер, офицеры отправились с обысками на склад, где один из россиян арендовывал небольшое помещение для хранения вещей. Там, в пластиковых баках, и были обнаружены тела Щукина и Вершина. По данным медэкспертов, убийца нанес им несколько ударов ножом, а тело одного из них расчленил. На месте следователи нашли резиновые перчатки и отбеливатель.

Последним, кто общался с погибшими, оказался именно Леонид Волков. С ним мужчины были знакомы около двух лет. Сообщается, что с начала они познакомились в соцсетях, а потом встретились на отдыхе в Майами.

Волкова зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он входил и выходил из дома, где жили жертвы, уже после их исчезновения. Его автомобиль, - арендованный грузовичок, - попал в объективы возле склада, где были найдены тела.

Во время заседания суда Волков отказался признавать себя виновным в убийстве Фото: скриншот видео

Полиция пришла за россиянином 15 апреля.

Окружной прокурор Мэриан Райан заявила, что причиной конфликта, который разыгрался между мужчинами, мог стать квартирный вопрос. Кирилл Щукин был гарантом для аренды жилья Леонида Волкова. Но тот в какой-то момент перестал платить за квартиру. После этого Кирилл решил снять с себя обязанности поручителя, и семью Волкова с двумя детьми выселили.

Вечером 29 марта камеры зафиксировали, как Щукин и Волков разговаривали, сидя в том самом арендованном грузовике. А вот уже после этой беседы Кирилла никто не видел.

Павел Вершин переехал в Штаты в 2021 году и занимался на интерьерной и архитектурный фотосъемке. Молодой человек активно делился подробностями своей жизни в социальных сетях, восхищаясь красотами Бостона, Массачусетса и Новой Англии.

Во время заседания суда Волков отказался признавать себя виновным в убийстве. Сейчас он находится под стражей без права выхода под залог. 19 мая должно состояться еще одно заседание. Предполагается, что тогда будут выдвинуты дополнительные обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расчлененные тела нашли на складе: что известно о брате звезды "Ворониных", обвиняемом в жестком убийстве в США

Подруга Леонида Волкова заявила, что он не мог совершить двойное убийство в США (подробнее)

Брата звезды "Ворониных" обвиняют в двойном убийстве в США: что сказали коллеги Екатерины Волковой

Георгий Дронов прокомментировал новости об обвиняемом в убийстве брате Екатерины Волковой (подробнее)