Останется ли место человечеству в цифровой эпохе

Фото: пресс-служба Ecumene

Искусственный интеллект захватывает планету. Подобные пассажи все чаще встречаются в прессе. Небезосновательно. Новая «экосистема» гаджетов, цифровых услуг и т.д. переводят нашу жизнь в непознанную и неизведанную нами эпоху, в которой нам еще предстоит научиться жить. И жить экологично.

- Мы не выдержим, если не сможем перестроиться, - заметил директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и постоянный член экспертного клуба Ecumene Арутюн Аветисян. - Как космонавтов нужно готовить к полету, так и человечество нужно подготовить к переходу в «цифровую эпоху». Нам необходимо думать о новом поколении, которое растет в социальных сетях, в бесконечном обилии информации. Новая эпоха избавляет «человека цифры» от мыслительных процедур, которые нарабатывались веками, за нас все делают системы. Но нужно помнить, что, давая безграничный доступ к информационным технологиям, мы на самом деле многое отнимаем у людей, например, возможность думать самостоятельно, а вслед за этим меняется и культура.

Фото: пресс-служба Ecumene

Тезис, конечно, интересный, но не бесспорный. Человек – это такое существо, которое с большой вероятностью сможет выжить и в более тяжелые времена. Так, например, программный директор Ecumene Сергей Рыбаков уверен, что и к новой эпохе мы адаптируемся. Тем более процесс уже идет.

- ООН решила развивать общие цели устойчивого развития еще в 2000 году, и уже тогда цифровизация была включена в список, - подчеркнул Сергей Рыбаков. - Сейчас программа разработана до 2030 года. И я считаю абсолютно обязательными к исполнению всеми странами трендов цифровизации. Это влияет на нашу жизнь, поэтому и государство, и бизнес должны поддерживать цифровизацию, а уж человек в новом «цифровом мире» точно выживет и адаптируется к нему.

Но есть еще один важный момент – это юридическая составляющая как регламент взаимодействия и жизни при цифровых условиях. По сути то самое правовое регулирование и обеспечение безопасности в цифровой сфере. Готовых моделей в мире нет и их нужно создавать. Доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Олег Полежаев рассказал, что «как только мы облачаем объект интеллектуальных прав в цифровой актив, скорость его оборота становится просто огромной, может совершаться до 1000 сделок в секунду. Современное право не готово к этому, как и к тому, что повышается взаимная связанность отношений между участниками процесса, скорость этих отношений становится все быстрее и быстрее».