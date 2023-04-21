Победителями олимпиады «Умножая таланты» стали школьники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга

В олимпиаде принимали участие более тысячи школьников из разных регионов России. Фото: Пресс-служба олимпиады «Умножая таланты»

Организаторы олимпиады «Умножая таланты» для школьников 8-11 классов подвели ее итоги и объявили победителей. Лучшими стали участники из Тюмени, Мегиона и Оренбурга, в число призеров также вошли старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. Всего в олимпиаде состязались около тысячи подростков из разных регионов России. Участники решали задачи по математике, химии, информатике и инженерии. Победители олимпиады получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а также возможность пройти образовательные курсы и стажировки.

«Умножая таланты» – один из крупнейших российских образовательных проектов поддержки одаренной молодежи. Олимпиада организована компанией «Газпром нефть» совместно с ведущими техническими университетами страны в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В личном зачете учитываются баллы за решение участниками конкурсных задач по математике, химии, информатике и смежным наукам. Финальным заданием является командная подготовка инженерного или научного проекта. В этом году, например, ребята разработали прототип лабораторного робота, который умеет смешивать реагенты, конструировали «умные» датчики, писали программы для 3D-принтеров, а также работали над созданием системы работы с грузами на складах без участия человека.

«Дополнительные баллы к ЕГЭ – это приятный бонус, но ценность этой олимпиады также и в возможности стать частью проектной команды, приложить руку к созданию реальных проектов, - рассказала первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова. - Чем быстрее абитуриент сможет погрузиться в такой формат работы, тем больше у него шансов уже на первом-втором курсе присоединиться к серьезному научному проекту или стартапу. На этом и строится сотрудничество ИТМО и «Газпром нефти» – студенты работают над практико-ориентированными исследованиями для промышленности».

Кроме бонусных баллов к ЕГЭ призеры олимпиады получают уникальную возможность сделать первые шаги навстречу будущей профессии. Например, перед поступлением в вуз поучиться на подготовительных курсах для абитуриентов или, уже будучи студентами университета, пройти стажировку в технологических центрах «Газпром нефти».

По словам одного из участников олимпиады «Умножая таланты», работа над командным проектом помогает узнать много нового о современных технологиях и дает возможность пообщаться с профессиональными экспертами. Дмитрий Няруй из села Мыс Каменный (ЯНАО) также отметил дружелюбную и творческую атмосферу, царившую во время конкурса.

«Прежде всего, турнир стал для меня площадкой для тестирования и развития навыков в сфере новых технологий, прокачки своих софт-скиллс, - рассказал Дмитрий. - Очень вдохновила дружеская атмосфера, которая сложилась в команде, несмотря на то, что мы познакомились всего несколько дней назад. Мы все получили важный опыт совместной разработки проекта и отличную возможность поработать на современном оборудовании и с классными экспертами. А поскольку я всегда интересовался инженерными специальностями, турнир помог в очередной раз убедиться в правильности выбора будущей профессии».