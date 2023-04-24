Колокольный звон в России обрел новый смысл. Представлен обновленный бренд фонда «Наследие Русского Севера»

20 апреля 2023 года состоялось заседание попечительского совета благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». Мероприятие прошло под председательством Губернатора Вологодской области, Олега Кувшинникова, при участии митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы, членов попечительского совета, а также приглашенных экспертов в области маркетинговых коммуникаций Красулиной Елены и Мясовой Натальи.

В рамках встречи представители фонда рассказали о текущей деятельности организации, транслировали основную миссию фонда, направленную на возрождение историко-культурного богатства Русского Севера и просвещение граждан. Также был презентован фирменный стиль фонда. Вдохновением для авторов послужили традиционные символы отечественной культуры, неразрывно связанные с духом русского православия, а ключевым элементом визуального стиля стало изображение колокола. «Символ колокола был выбран не случайно. Колокольный звон сопровождал людей на протяжении всей жизни, уведомляя о начале или об окончании значимых событий, приближающейся опасности или сообщая о победе. Благодаря важным общественным функциям колокол приобрел на Руси значение не только религиозного, но и государственного символа, став частью национального самосознания», – отметил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Кувшинников Олег Александрович, Губернатор Вологодской области, Председатель Попечительского совета: «Сегодня мы сделали важный шаг к развитию благотворительного фонда «Наследие Русского севера». Он получил фирменный стиль, стал более узнаваемым.

На протяжении многих лет многие иностранные организации занимались вопросами защиты культурного наследия. Сегодня нам особенно важно реализовывать эти задачи самостоятельно, осуществляя просветительскую деятельность, сохраняя и передавая нашим детям наследие как Вологодской области, так и страны в целом».

«Создание благотворительного фонда – это важное и нужное дело. Сегодня был дан полноценный старт его работе. Уверен, благодаря попечителям и тем, кто поддерживает фонд, удастся выполнить восстановление храмов и церквей в регионе, которые сейчас утверждены Попечительским советом для реставрации. Уникальное наследие Русского Севера должно быть сохранено для будущего поколения», - отметил заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий Воробьев.

Вологодская область - уникальный регион, богатый своим историческим и культурным наследием. Сегодня здесь насчитывается 777 памятников истории и культуры, 218 из которых – федерального значения. Деятельность благотворительного фонда «Наследие Русского Севера» позволит не только сохранить культурное наследие региона, но и будет направлена на реализацию просветительских функций. Фонд позволит обеспечить материальное, а самое главное – эмоциональное и информационное вовлечение россиян, объединить людей вокруг общей духовной цели.

Благотворительный фонд «Наследие Русского Севера»

Фонд был учрежден в 2021 году, в состав попечителей вошли россияне, заинтересованные в восстановлении историко-культурного наследия – монастырей, храмов в Вологодской области и регионах Русского Севера.

В первоочередной список объектов религиозного назначения, которые будут отремонтированы на собранные фондом средства, включены семь храмов. Поучаствовать в восстановлении святынь может любой желающий, сделав добровольное пожертвование. Реквизиты фонда размещены сайте Вологодской митрополии.