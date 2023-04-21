Россияне признались, что потратили бы годовой отпуск на отдых, близких и путешествия

Как оказалось, большинство опрошенных хотели бы просто отдохнуть, провести время в свое удовольствие и побольше внимания уделить близким Фото: Евгения ГУСЕВА

В Китае состоялась необычная лотерея, победитель которой получил 365 дней оплачиваемого отпуска от своей компании. Счастливчик целый год будет отдыхать от дел и получать зарплату. Сайт KP.RU решил провести опрос, и узнать, а чем бы заняли россияне, если бы получили такой долгосрочный отпуск.

Как оказалось, большинство опрошенных хотели бы просто отдохнуть, провести время в свое удовольствие и побольше внимания уделить близким. Так, 28% россиян сообщили, что целый год бы ничего не делали, а просто отдыхали и проводили время с родными и друзьями.

«Я бы, наверно, просто отдыхал и ни о чем не думал», — говорит участниц исследования.

Еще 25% сообщили, что отправились бы путешествовать, посмотрели бы родную страну, а, может, посетили бы какие-то экзотические направления. Еще 4% выбрались бы пожить на природе, может, на даче, а может где-то в горах или у моря.

Однако для остальных такой продолжительный отпуск стал бы отличной возможностью успеть сделать все, на что в обычной жизни времени не хватает. Так, 10% россиян заявили, что занялись бы здоровьем, прошли диспансеризацию, начали бы заниматься спортом и вести более здоровый образ жизни.

Еще 10% сделали бы ремонт дома или на даче, а еще 10% пошли бы учиться. Правда, 4% из них хотели бы повысить свою квалификацию, а 6% - выучились бы чему-то новому: выучили иностранный язык или пошли на кулинарные курсы, а может и вовсе освоили бы еще одну профессию.

Еще 10% россиян сказали, что не смогли бы потратить целый год на себя и пошли бы на какую-то подработку, чтобы получить побольше денег.

И только 2% сообщили, что хотели бы провести этот год с пользой не только для себя, но и для других, и приняли бы участие в каких-то волонтерских проектах.

Оставшиеся 2% сообщили, что потратили бы свое свободное время на что-то другое.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,5 тысячи человек.