Почти 70 лет тюрьмы на всех: Суд вынес приговор соучастникам теракта в 2005 году в Чечне

Суд принял решение: приговором суда Булуеву назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Наматову – 23 лет лишения свободы, Ушаеву – 24 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России, позволили суду признать жителей Чеченской Республики Рустама Булуева, Руслана Наматова и Артура Ушаева виновными в похищение людей, убийствах, хранении взрывчатки и участии в подготовке теракта.

В период с мая по начало июля 2005 года Заитов участвовал в планировании теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики – взрыва автомобиля вблизи жилых домов при проведении следственно-оперативной группой ФСБ и МВД России следственных действий.

«Для реализации своих преступных планов осужденные похитили в станице Новощедринская Шелковского района Чеченской Республики жителя указанного села, после чего совершили его убийство. В дальнейшем тело убитого одели в военную форму и поместили в начиненный взрывным устройством автомобиль, который 19 июля 2005 года соучастники припарковали на одной из улиц села Знаменское. В этот же день Булуев обстрелял из огнестрельного оружия автомобиль, чтобы на выстрелы прибыли сотрудники правоохранительных органов», - сообщила детали официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После того как вокруг обстрелянного автомобиля собрались местные жители и правоохранители, Заитов дистанционно привел в действие взрывное устройство, находящееся в автомобиле.

В результате этого преступления 15 человек погибло, 36 получили ранения.

Суд принял решение: приговором суда Булуеву назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Наматову – 23 лет лишения свободы, Ушаеву – 24 лет лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.