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Политика21 апреля 2023 15:17

Выбери себе контракт с Минобороны России

Минобороны России запустило специальный сайт о преимуществах службы по контракту
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Настоящим информационным прорывом стал новый сайт Минобороны службапоконтракту.рф

Настоящим информационным прорывом стал новый сайт Минобороны службапоконтракту.рф

Сегодня мало кому нужно объяснять необходимость защиты Родины. А вот разных технических вопросов масса, ведь за минувший год менялись и законодательные нормы, и материальные условия, и пакет социальных гарантий и льгот (причем в сторону расширения).

Настоящим информационным прорывом стал новый сайт Минобороны службапоконтракту.рф. Он создан для молодых людей, и не только, которые рассматривают для себя вариант военной службы по контракту. Портал дает реальную возможность оперативно связаться со специалистами и найти военную специальность.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ МИНОБОРОНЫ

Новый сайт в Минобороны России создала молодая команда разработчиков с учетом потребностей молодежи. Все очень просто и удобно: можно создать свой личный кабинет, заполнить заявку также предлагается на Едином портале Госуслуг и портале MOS.RU. После того, как заявку рассмотрят, кандидату предложат варианты по специальностям и место службы.

На момент моего знакомства с сайтом предлагался широкий выбор вакансий: 1300 в мотострелковые войска, 150 в танковые войска, 200 в ракетные войска и артиллерии, 200 в войска противовоздушной обороны и 50 в войска связи.

Только в мотострелковые части готовы брать всех желающих без опыта и специальности (тактике боя и владению оружием научат). Танкистов предпочитают набирать из автомехаников, имеющих права категорий С или Е, ракетчиков из геодезистов, инженеров и строителей, бойцов ПВО из инженеров АСУ, связистов из системных администраторов.

Исходя из вашего опыта и навыков, что вы указали в заявке, предложат конкретный контракт. Если устроит, можно будет приехать и подписать его в региональном пункте отбора или военном комиссариате по месту жительства.

Перед этим придется пройти психолога, и медицинский осмотр.

Кстати, в разделе «Военкоматы» появилась карта с указанием всех комиссариатов России с актуальными номерами телефонов. С региональными пунктами отбора стало возможно связаться даже по электронной почте.

Все вопросы, связанные с поступлением на военную службу по контракту, теперь можно уточнить по телефону единой горячей линии - 117. Важно: с вами будет говорить не робот, а человек. Это сейчас большая редкость.

КОНТРАКТ: УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ

Сайт адаптирован для тех, кто хочет попробовать в своей жизни что-то изменить, и тех, кто мечтает связать всю свою жизнь с профессией «Защитник Родины» и подбить как можно больше «Леопардов» и «Брэдли» противника.

На портале можно узнать, что после заключения контракта военнослужащий получает единовременную выплату в 495 тысяч рублей и 190-400 тысяч ежемесячных выплат (зависит от звания, стажа и категории).

То, что рано или поздно может появиться конкуренция - вне сомнений.

Ведь на службу по контракту приглашают не только о граждан России, но и иностранных граждан с 18 лет, которые законно находятся на территории России и имеют категории здоровья А и Б. А таких среди мигрантов большинство.

Контракт заключается с военнослужащими на срок от года до пяти, и предполагает обучение использования самого современного оружия и военной техники, а также набор льгот и социальных гарантий.

Среди льгот бесплатный билет на отдых в любое место страны, компенсация коммунальных платежей 50 %, дополнительный отпуск до 75 дней, бесплатное лечение и санаторно-курортное обеспечение, ежемесячная выплата, как ветерану боевых действий 5000 рублей с индексацией пожизненно, право на льготную пенсию после 20 лет службы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные месте для обучения детей в вузах, а также выплаты в случае травмы или утраты кормильца от 3 до 12,5 миллионов рублей.

Есть также возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, получение служебного жилья в любом регионе или компенсация за найм жилья.

Контрактная служба — это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества с мерами поддержки всей семьи. Главное отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по контракту — добровольный защитник Родины!

КСТАТИ

Для тех, кто все еще бегает от службы в армии. Контракт Минобороны России не заключит с тем, кто болен венерическими заболеваниями, туберкулезом, имеет онкологию, ожирение, сердечные заболевания, не имеет пяти зубов и более, фаланги указательного пальца, имеет металлоконструкции в теле или дистрофию. Если вы уже подходите под эти параметры, то можете не волноваться. Такие армии не нужны даже бесплатно (с полным перечнем заболеваний Вы можете ознакомиться в 565-ом Постановлении Правительства от 04.07.2013).

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