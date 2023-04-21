Названа истинная цель мерзких заявлений Лаймы Вайкуле о Дне Победы и памятниках погибшим солдатам: "Надеется заработать в Европе"

В социальных сетях обсуждают новые провокации 69-летней Лаймы Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В социальных сетях обсуждают новые провокации 69-летней Лаймы Вайкуле. Последнее время она стала очень активна в публичном пространстве: раздает интервью, записывает обращения на разные темы – хотя никто ее ни о чем не спрашивает. Интересно: почему вдруг Вайкуле решила стать скандальным провокатором? До СВО она давала интервью исключительно с целью личной выгоды – для пиара своего фестиваля или личных проектов. На темы политики молчала. Оказалось, что и сейчас – все не просто так.

Один из коллег Вайкуле в беседе с KP.RU раскрыл ее секрет: «Активность нынешняя Лаймы ради одного – такой у нее прогрев личного коммерческого проекта (фестиваля) и будущего концертного «чеса» по залам зарубежья. Готовит маршрут. Главное — билеты надо продавать на свой фестиваль июльский: Юрмала 3 концерта, мест полно — бери не хочу. Как собрать русскоговорящую живущую на Западе публику подзабытой певице с нафталиновым репертуаром? Только так! Мерзкими выкриками, которые на Западе пока еще в моде – но ненадолго. Вот и спешит русофобка напомнить о себе. Да и туристов теперь в Юрмале меньше, а билеты сами себя не продадут. Еще недавно в интервью Собчак Лайма заявила: мол, да теперь стало больше артистов, кто хочет работать на Западе – поэтому будем меньше зарабатывать. От главной ее «кормушки» на наших заказниках отлучили. А за границей русскоговорящая аудитория всегда ходила на концерты наших артистов. Но теперь их стало больше, хоть и артисты помельче. Чтобы выделиться среди «толпы» они и инициируют русофобские высказывания. Надо продавать билеты. Напоминать о себе - есть надежда, а вдруг какой олигарх «клюнет» и закажет провокаторшу?»

21 апреля народ возмущается из-за того, что латвийская певица посмела устроить провокацию вокруг святой для всех людей темы - Дня Победы. Одно из мерзких высказываний Вайкуле – о памятниках героям Великой Отечественной войны: «Не понимаю людей, которые говорили про памятники - что они хотят преклонить голову перед памятником солдату, чтобы вспомнить родных. Так пойди на кладбище к отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, не место захоронения. Для чего нужен памятник? Не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет. В Латвии последнее время туда приходили выпивать и оставляли свалку бутылок…» Певица выпустила этот бред на своем канале на YouTube. Там еще много мерзких слов.

Актер, телеведущий Оскар Кучера так прокомментировал провокацию Вайкуле KP.RU: «Зачем она это сделала? Потому что у нее нет мозгов, она не думает. Может она и не то хотела сказать. Но, к сожалению, алкоголизм и врожденная тупизна – это Лайма Вайкуле. А если она таким образом раскручивает тур по Европе?! Она просто мразь. У меня просто нет слов. Я в ужасе от того, что она сказала и сделала».

Кучера в своем телеграм-канале, когда посмотрел бред, исполненный Вайкуле, эмоций не сдержал: «Ты не просто дура, Лайма, ты - мразь. ... Я не могу поверить в то, что это ты говоришь! Если бы мне кто-то сказал, вернее просто передал, что ты такое сказала - я бы посмеялся и ответил бы, что это не возможно. Но я услышал это своими ушами, и увидел своими глазами. Ты мразь, Лайма! Причем реально фашистская мразь…».

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