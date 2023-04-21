Лайма Вайкуле усомнилась в Дне Победы и поддержала снос памятников советским воинам: Ей пора выключить звук

Вместо песен Вайкуле начала читать хамские проповеди Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лайма Вайкуле, когда-то весьма популярная в Советском Союзе, а потом и в России, певица с густым низким голосом и легким акцентом, когда пела по-русски, теперь перешла на речитатив. Без музыки. Но со злобой и ненавистью. Вместо песен она нам начала читать хамские проповеди - и сразу слетел романтический флер. Хабалка, убежденная, что имеет право высказываться по святым для нас темам, не обладая ни умственными, ни нравственными способностями, чтобы понять, что она несет.

Ладно, то, что она с Аллой Борисовной «кормила весь СССР», проехали. Ну распирает тетку от досады, что на эстраде банкуют другие. Возраст, понятно. Но привычка, что тебя слушают, сыграла с ней злую шутку: Вайкуле понесло почище Остапа, и она решила высказаться о Победе. Россия, заявила молодящаяся старушка, приватизировала День Победы. И вообще, какое право имеет Россия называть себя победителем в Великой Отечественной войне и проводить парады Победы? Ведь «пострадал весь Советский Союз», в том числе Латвия с Украиной.

Про Украину оставим, потому что она тоже, наверное, полагает, что раз были во время войны Украинские фронты, значит Украина воевала отдельно от России. А вот с Латвией все ясно: латыши, служившие в «Ваффен СС», провозглашены там героями и борцами за независимость. И памятники солдатам и командирам Красной Армии там практически все уже разрушены. Даже праздновать День Победы власти только что официально запретили. Да и какая для нынешних латышей Победа, если они после нее, как утверждают, попали под «вторую советскую оккупацию». Там считают, что из трех «оккупаций» фашистская - по счету вторая - была гораздо мягче двух советских.

По большому счету, Латвия хочет, чтобы ее и в военный период «не отделяли от Европы». То есть причисляли к вольным или невольным союзникам Гитлера. Малости не хватает: официально объявить, что они, как союзники нацистской Германии, были в той войне проигравшей стороной. Так что на Победу Рига и не претендует.

У Вайкуле дядя, признается она, был эсэсовцем. А папа воевал на другой стороне. Дескать, чего сейчас распаляться, это надо «уважать». То есть нам предлагается уважать дядю певицы, воевавшего в рядах СС, и части вспомогательной латвийской полиции, проводившие карательные операции в Ленинградской, Псковской областях, в Белоруссии. Уважать тех, кто помогал держать кольцо блокады Ленинграда?

Певица одобряет снос памятников советским воинам-освободителям. Не освободители они для нее вовсе, как и для нынешних латвийских властей - «оккупанты». Да и что делали у этих памятников? «Приходили выпивать и после праздников оставляли просто свалку», - сетует Вайкуле. Была такая президент в Латвии - Вике-Фрейберга, гражданка Канады. Это она первая заявила, что советские ветераны приходят к мемориалам, чтобы «выпить водки и поесть селедки». Так что плагиатом занимается бывшая звезда бывшей советской эстрады.

Впрочем все, что несет она в последнее время - это плагиат. Она, как когда-то весьма известная эстрадная дива, озвучивает то, что иные персонажи с «красивыми лицами» кричат давно, но их в России слышат все меньше и меньше. Вот и решили вложить в уста Вайкуле слова, которые убили ее прежние песни. Может, просто запомним, как она пела раньше, а если услышим сегодня - выключим звук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа истинная цель мерзких заявлений Лаймы Вайкуле о Дне Победы и памятниках погибшим солдатам: "Надеется заработать в Европе"

Оскар Кучера назвал Лайму Вайкуле "мразью" после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам (подробности)