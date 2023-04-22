Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 апреля 2023 года: Как НАТО дурит Киев и какого генерала объявили в розыск

Евросоюз уже подготовил 16 тысяч украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов Фото: REUTERS

Минобороны Украины признало, что в Бахмуте они отступают

Анна Маляр, замминистра обороны самостийной, которая прославилась заявлением о наступлении ВСУ в 4 направлениях, признала, что российские силы продвигаются в Артемовске (Бахмуте). В своем ТГ-канале 45-летняя юрист на генеральском посту написала: «Самое горячее место Бахмут... Там ожесточенные бои. Противник атакует... На отдельных участках продвигается». Чтобы сгладить отрицательный эффект от такого признания, обстановку назвала напряженной, но контролируемой для ВСУ. О том, что «воины света» выбиты из ж/д вокзала, под их контролем лишь западные кварталы и одна дорога на запад — конечно, ни слова.

Склады ВСУ продолжают гореть как спички

Не задался финал недели для украинских тыловиков. В районе харьковской Кисловки обнулен склад боеприпасов ВСУ. Под Гуляйполем и Полтавкой Запорожской области разбиты два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артбригад ВСУ. Ну, а в Константиновке в ДНР сожжен склад топлива для украинской военной техники. Заодно наши силы ПВО спалили пущенные с вражеских берегов три снаряда РСЗО HIMARS и три беспилотника в Опытном, Решетиловском и в Каховке. За те же сутки Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя более двух взводов, бронемашину, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Акация». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 55 «воинов света», две бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Южная группировка войск и ЧВК «Вагнер» на Донецком направлении били врага в Артемовске, Красном, Часов Яре, Предтечино, вычеркнув из списка до 310 украинских бойцов, четыре бронемашины, три автомобиля, РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесли противнику такой урон: не менее роты, две бронемашины, три пикапа и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении - минус 10 бойцов ВСУ и два автомобиля. Эти испортились, несите новые.

Зеленский ищет «качественную схему распределения боеприпасов»

Шестой президент незалежной в ставке главнокомандующего (да, это он), обсудил выпуск боеприпасов и положение на фронтах. Зеленский, вдохновленный визитом генсека НАТО, в своем Telegram-канале написал: «На заседании ставки проанализировали ситуацию на всех участках фронта… Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Обсуждали налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями». Он, конечно, стратег, но зачем тогда «Укробронпром» договаривался с чешской компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники? И заявлял о запуске совместного с западными друзьями производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артснарядов? А также о планах производить военную технику и ракеты совместно с шестью странами НАТО? Причем все это - на западных территориях, поскольку на Киевщине нехватка и спецов, и мощностей.

Орбан шокирован наглым заявлением Столтенберга

Виктор Орбан, премьер Венгрии, услышав заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на тусовке министров обороны в Рамштайне о том, что «законное место Украины — в НАТО», и что «все союзники по Северо-атлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать его членом», написал в соцсетях одно слово: «What?!» - «Что?!» . Прикрепив к столь краткому и емкому посту статью с заявлением Столтенберга из Германии. А ведь днем ранее глава НАТО, нагрянув в Киев, заявил там, что незалежная в конце концов войдет в состав Североатлантического альянса. Зеленский же хочет в НАТО прямо завтра, связывая вступление в альянс со своим наступлением на юго-востоке.

Боррель доложил генералам о подготовке 16 тысяч бойцов для ВСУ

Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тысяч украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. Добавил, что страны ЕС «продолжают работать над совместными закупками» оружия и военной техники. Боррель надеется, что такая поддержка «поможет Украине победить». Ну да. Надежды юношей питают. Любопытно, что между Польшей и Францией возник спор, как тратить выделенные €2 млрд из Европейского фонда мира на закупку новых боеприпасов для Киева. Париж требует, чтобы контракты на поставки распределялись между европейскими военными производителями. Варшава хочет открыть их для всех стран, включая США. Девочки, не ссорьтесь.

С конца мая "воины света" начнут осваивать Abrams в Германии

Агентство AP сообщило, что 31 мая американские инструкторы приступят в Германии к 10-недельному обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию. США вроде бы решились направить данные машины на Украину как можно скорее. 250 украинских танкистов и механиков будут 2,5 месяца потеть на полигоне Графенвер в ФРГ. Туда в конце мая должен прибыть 31 американский танк. Часть курсантов будет учиться управлению, часть – ремонту. Затем американцы планируют дополнительные курсы обучения ведению боя и маневрам с участием Abrams. А ведь ранее New York Times сообщало, что Пентагон не собирался отправлять M1 Abrams на Украину ранее ноября-декабря. Где-то пригорает.

Митрополиту Павлу продлили домашний арест, пока Лавру блокирует спецназ

Митрополита УПЦ Павла, наместника Киево-Печеской лавры, Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом до 30 мая. На ходатайства адвокатов митрополита суд наплевал. СБУ на голубом глазу обвиняет наместника в «разжигании религиозной вражды и оправдании действий России». Митрополит пребывает в деревне, вдали от лавры, с электронным браслетом на ноге. А казаков, охранявших Лавру много лет, задерживают украинские спецслужбы. 21 апреля от УПЦ стало известно, что власти блокируют вход в храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». На территории Лавры отмечены подразделения полицейского спецназа. Монахам препятствуют в передвижениях по монастырю. На Банковой готовят черную мессу.

Главный украинский разведчик объявлен в международный розыск

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, объявлен в международный розыск после того, как Лефортовский суд Москвы заочно арестовал этого деятеля, обвинив его в создании террористического сообщества, теракте в России и незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Этот 37-летний генерал, выпускник Одесского института Сухопутных войск, в интервью The Washington Post в январе 2023-го заявил, что на территории России находятся украинские агенты, которые ведут террористическую деятельность в РФ. При том он уклонился от признания, что именно украинские спецслужбы стоят за ударами по Крымскому мосту и российским военным аэродромам. После того, как в октябре 2023-го на Крымском мосту был взорван грузовик с замаскированной взрывчаткой, ФСБ провела расследование и выяснила, что за терактом стоит Буданов и сотрудники ГУР. Голливуд по таким плачет с Алькатрасом. Крокодиловыми слезами.