Профессор-вирусолог Александр Лукашев: «Эпидемия ковида уже закончилась, но он будет аукаться нам бесконечно»

С возбудителем COVID-19 ситуация пока не устаканилась. Прошло слишком мало времени, чтобы говорить о цикличности и ежегодной сезонности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом настоящей весны, окончанием сезона гриппа и простуд многим кажется, что и ковид от нас наконец-то отстал. Превратился в классическую сезонную инфекцию и до сентября-октября о нем можно забыть. Однако на днях такое представление опровергла глава Роспотребнадзора Анна Попова. В конце мая нашу страну ждет всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса «арктур», предупредила главный санитарный врач. Сейчас он бушует в Индии, количество зараженных там выросло в разы, смертность тоже подскочила. Неужели «эта музыка будет вечной»? Как эволюционирует возбудитель ковида? Мы уже пережили эпидемию или все-таки нет? О нынешней ситуации и о будущем мы поговорили с профессором-вирусологом, член-корреспондентом РАН, доктором медицинских наук Александром Лукашевым.

ЕСТЬ ЛИ СЕЗОННОСТЬ У КОРОНАВИРУСА?

- Александр Николаевич, мы так надеялись, что ковид превратится в сезонную инфекцию и будет терзать нас, как и другие ОРВИ, только в конце осени-зимой-начале весны. И вдруг - прогноз нового всплеска в конце мая.

- На самом деле у разных респираторных вирусов сезонность разная. Так, рост ОРВИ наблюдается с октября-ноября до марта-апреля, а у гриппа пик заболеваемости обычно приходится на январь-февраль. Вообще, простудных вирусов сотни, и сезонность зависит от многих факторов. В том числе - от температуры, влажности, наиболее благоприятных для того или иного вируса. Также помимо ежегодных сезонов у респираторных инфекций есть цикличность, связанная с коллективным иммунитетом. Эти циклы могут длиться по несколько лет. Когда иммунитет постепенно угасает, происходит более мощная вспышка заболеваемости. Заражается большое количество людей, иммунная прослойка растет, и в следующий сезон заболеваемость этим конкретным вирусом снижается.

С возбудителем COVID-19 ситуация пока не устаканилась. Прошло слишком мало времени, чтобы говорить о цикличности и ежегодной сезонности. Плюс вирус достаточно активно мутирует, появляются новые штаммы, способные уходить от иммунитета.

- У возбудителя ковида есть «родственники» - сезонные коронавирусы, которые входят в число ОРВИ и вызывают легкую простуду. Может, SARS-CoV-2 в конце концов присоединится к их компании и у него будет такая же сезонность?

- Да, скорее всего, сезонный профиль заболеваемости ковидом будет стремиться к чертам его ближайших родственников. Это одно семейство с общими физико-химическими свойствами. И факторы, определяющие сезонность, будут действовать на них сходным образом.

КУДА ДВИЖЕТСЯ ЭВОЛЮЦИЯ

- Сейчас часто можно услышать: коронавирус меняется в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания. Мол, это характерная черта эволюции вирусов, которым «выгодно» заразить как можно больше жертв, не убивая их. Но ведь полно примеров, когда вирусы мутируют, а болезнь легче не становится - гепатит С, ВИЧ. Разве есть гарантия, что каждый следующий вариант ковида будет легче предыдущего и все ближе к «обычной» простуде?

- У респираторных вирусов есть свои особенности. Чем выше в дыхательном тракте они размножаются, то есть чем ближе к ротоглотке и носоглотке, тем легче распространяются. И, как правило, тем они менее патогенны (то есть наблюдается такая «сцепка» свойств. - Ред.). Это характерно для гриппа и заметно по эволюции SARS-CoV-2. И такая закономерность играет в нашу пользу.

Профессор-вирусолог Александр Лукашев

С другой стороны, вовсе не обязательно процесс будет все время таким прямолинейным. Да, вирусу «невыгодно» убивать свою жертву, пока она не заразит как можно больше новых. Но при ковиде инфекция передается очень быстро, в первые же дни, а тяжелые осложнения, включая смертельные, могут развиваться гораздо позже. Так что это ничуть не мешает вирусу реализовывать свою стратегию по максимальному распространению, вызывая опасные формы болезни.

Потому нельзя исключать, что, как чертик из табакерки, в дальнейшем может выскочить очень заразный вариант с повышенной тяжестью заболевания и летальностью. Кстати, мы уже наблюдали такой сценарий, когда появился штамм «дельта» - он был и заразнее уханьского, и не менее опасным по последствиям. Это подтверждает, насколько важна работа ученых по отслеживанию мутаций и свойств новых вариантов SARS-CoV-2.

КОМУ СЕЙЧАС НУЖНЫ ПРИВИВКИ

- В апреле ВОЗ обновила руководство по вакцинации от ковида. Эксперты предлагают прививать сейчас людей из «группы высокого приоритета», то есть пожилых, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. Им рекомендуется повторная вакцинация раз в 6-12 месяцев. А здоровые взрослые до 60 лет по мнению специалистов ВОЗ могут обойтись без ревакцинации.

- Это вполне разумный подход. Вакцинация нынешними препаратами защищает в первую очередь от тяжелого течения ковида и летального исхода. А при вариантах «омикрона», которые сейчас циркулируют, такие осложнения могут грозить как раз людям из групп высокого риска. У остальных ковид протекает в относительно легкой форме, что неоднократно подтверждал и наш Роспотребнадзор, основываясь на данных эпидемиологических наблюдений. Тем более, что все мы уже встречались с коронавирусом, многие не один раз. Есть память иммунной системы.

- ВОЗ также отмечает, что оптимальным вариантом для всех были бы прививки, в которых заложены «свежие» штаммы коронавируса. И чтобы это были вакцины для выработки иммунитета на слизистых носа и ротоглотки, через которые проникает коронавирус.

- Это тоже верно. Такие вакцины снизили бы не только угрозу тяжелых осложнений, но и вероятность заболевания даже в легкой форме. У нас в стране они в стадии разработки.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда закончится эпидемия?

- Александр Николаевич, что бы вы ответили на этот вопрос?

- На мой взгляд, она уже закончилась. Потому что ковид уже практически не влияет на нашу повседневную жизнь. Заболеваемость находится на контролируемом уровне. И, поскольку практически все успели привиться и (или) встретиться с коронавирусом неоднократно, мы не ожидаем каких-то драматических событий. Если только не появится сверхнеобычный мутант.

- А как долго нам еще будет аукаться ковид?

- Думаю, что практически бесконечно. До появления SARS-CoV-2 у нас среди респираторных вирусов была только одна серьезная головная боль - грипп. С ним мы более-менее научились справляться. При этом грипп, будучи одним из наиболее тяжелых респираторных возбудителей, является и одним из наименее заразных. Ковид же по тяжести сопоставим с гриппом и намного более заразен, особенно «омикрон» и его потомки.

НАГЛЯДНО

- Один человек, больной гриппом, заражает в среднем 2-х здоровых.

- Больной краснухой или ветрянкой передает инфекцию в среднем 6-8 людям.

- Больной ковидом «омикрон» заражает до 8 человек.

- Пациент с корью —12-18 человек.

Таким образом, по заразности «омикрон» и его потомки уступают только кори и находятся примерно на одном уровне с краснухой и ветрянкой, отмечает Александр Лукашев.

В ТЕМУ

Когда на самом деле актуальны маски

- Практика показала: маски актуальны, когда их носят практически все. Как минимум - все члены одной семьи, - говорит профессор Лукашев. - Потому что по данным исследований большинство заражений происходит именно дома, в семье. Если же даже большинство домочадцев в общественных местах маску надевают, а кто-то один, например, ребенок-школьник нет, то риск заболеть у членов семьи снижается не сильно. Именно поэтому одни исследования показывали эффективность масок, а другие, сделанные на уровне популяции, – нет.

Ну и, конечно же, стоит помнить: если человек болен, кашляет и чихает, то ношение маски в общественных местах это элементарное правило приличия.