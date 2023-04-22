Космонавт Олег Новицкий о съемках в фильме «Вызов»: «Понравилось быть актером, но вообще у меня лучшая в мире профессия»

Олег Новицкий и его фирменная улыбка. Фото: Олег Новицкий / Роскосмос

Олег — бывший военный, Герой России с тремя космическими полётами за плечами. Но во время съемок на Международной космической станции фильма «Вызов» окунулся в совсем другую для себя жизнь. Во время полета съемочной группы на МКС, Олег как раз находился в орбитальной экспедиции. И стал одним из актеров художественной картины. Более того, сыграл одну из главных ролей!

Олег Новицкий в детстве. Фото: Семейный архив Олега Новицкого

— На МКС ведь довольно тесно. Когда снимали фильм, каково вам было жить и работать сразу впятером в российском сегмент? Трое космонавтов— вы, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, и съемочная группа - Юлия Пересильд и Клим Шипенко?

— Рабочий день был построен таким образом, чтобы никто никому не мешал. Если съёмки шли в модуле «Звезда» (главный модуль всей МКС, - прим. ред.), то те, кто не задействован в съёмках, работали в других модулях.

Олег Новицкий у «Су-25» в Будённовске на День полка, 2019 год. Он прожил там 10 лет во время службы на базе ВВС на Северном Кавказе. Фото: Олег Новицкий

Но мы не просто разбредались - эксперименты и плановые работы во время киносъёмок никто не отменял. Это не всегда устраивало Клима как режиссёра и оператора — МКС каждую секунду движется на орбите, свет из иллюминаторов меняется. В итоге, приходилось сначала убирать часть оборудования из кадра, прикрывать иллюминаторы, выстраивать свет. Потом снимать несколько дублей. Потом заново включать весь свет, доставать с полок задвинутое оборудование, чтобы мы могли работать. И снова все повторять, чтобы сделать новые кадры. Юля каким-то образом сумела запомнить, как всё лежит в разных модулях в кадре и расставляла перед очередным дублем весь «реквизит» так, как он лежал до этого. Поразительная способность!

Создание слепка для киносъёмок. Фото: Олег Новицкий

— Травма вашего персонажа в фильме становится завязкой сюжета. Насколько такая ситуация реалистична? Возможно ли это на самом деле?

— Доля художественного вымысла в самой завязке фильма присутствует. Мы это объясняли сценаристам ещё на этапе, когда читали сценарий в первый раз. Дело в том, что основу скафандра «Орлан» составляет стальная кираса, которая закрывает всё туловище. Я не знаю, чем надо бить, чтобы получить серьезную травму в скафандре для открытого космоса. Вот в этом был небольшой вымысел. Но сюжета он не портит.

Олег с Юлией в период послеполётной реабилитации. Фото: Олег Новицкий

— Что больше всего понравилось во время съёмок?

— Я понимал, что не просто играю роль в кинофильме — это государственная задача. Мне понравилось сниматься в фильме, было очень интересно примерить на себе амплуа артиста.

Олег Новицкий привёз «киноэкипаж» на Землю. Их встречают перед гостиницей «Космонавт» на Байконуре. Фото: Роскосмос

— Не подумываете ли стать актёром? Пока вы были на МКС, Шипенко активно звал вас сниматься дальше.

— Вот только корреспонденты об этом спрашивают — больше никто. У меня лучшая работа в мире, которой я отдаю себя всего без остатка. И собираюсь работать на ней ещё довольно долго! Вот если позовут во вторую часть фильма опять в космосе сниматься —тогда соглашусь.

«Киноэкипаж», астронавты и космонавты на совместном фото во время ужина. Фото: Роскосмос

Вообще, оказалось, что не так важно, что ты не готовился как артист никогда. Когда ты играешь самого себя, функционируешь в привычной среде, то всё получается. Благодаря Климу и Юле, их мастерству, их ликбезам по актёрскому мастерству мы овладели базовым пониманием, что делать и как вести себя в кадре в тот или иной момент. При этом, все друг с другом советовались, что именно должно было смотреться на экране правдоподобным. Мы внимательно слушали Юлю и Клима, а Юля с Климом внимательно слушали нас.

Юля тормошит Олега в фильме «Вызов». Фото: «Централ Партнершип»

Олег на импровизированном операционном столе из обеденного стола в фильме «Вызов». Фото: «Централ Партнершип»

Космонавт Пётр Дубров ассистирует операции в фильме «Вызов». Фото: «Централ Партнершип»

— Во время съёмок вы уступили Юлии Пересильд свою каюту – говорят, она лучшая…

— Насчёт моей «капитанской» каюты — Юле же надо было где-то хранить реквизит, где-то гримироваться, настраиваться перед съёмками. А в моей каюте есть иллюминатор — перед сном можно смотреть на Землю и убаюкивать себя этими видами нашей голубой планеты. Я переехал в модуль «Наука» на время съёмок — модуль новый, в нём новая каюта, тихая, удобная. Но Юле я отдал лучшую на станции.

Три экипажа на МКС. Фото: Юлия Пересильд / Роскосмос

— Как в целом вы оцениваете проект «Вызов»?

— Я считаю, что это титаническая работа. Должны были совпасть столько факторов для того, чтобы всё получилось, что удивляешься, а как там теория вероятности не сломалась.

При этом, в Центре подготовки космонавтов смогли за рекордно короткий срок подготовить к полету людей, очень далёких от космоса и техники. И это очень ценный опыт. Я абсолютно уверен, что космонавтика пойдёт по стопам авиации, чтобы со временем дать возможность полететь в космос всё большему и большему количеству людей.

Юлия Пересильд, Олег Новицкий и Алёна Мордовина (дублёр). Фото: Юлия Пересильд

О ЧЕМ ФИЛЬМ

На орбитальной станции во время выхода в открытый космос случилось ЧП — человек (в его роли и снялся Олег Новицкий) получил серьёзную травму. На Землю его в таком состоянии возвращать нельзя — он не переживёт перегрузок. На Земле срочно готовят к полету врача (Юлия Пересильд), чтобы оказать помощь прямо на орбите.

Режиссер Клим Шипенко выступил и оператором космических съемок. В роли космонавтов — настоящие космонавты. В роли космической станции — настоящая МКС на орбите в 440 км над Землёй. В фильм вошло около 50 минут настоящих съёмок в космосе.

Участники «Вызова» и работники ЦПК. Фото: Юлия Пересильд / Центр подготовки космонавтов им. Ю. В. Гагарина

КСТАТИ

Вырвать зуб и сделать уколы можно прямо на орбите

Российский космонавт Константин Борисов готовится в августе полететь на многоразовом корабле Crew Dragon компании Илона Маска. А пока он ведёт блог, который рассказывает много интересного о «закулисной» стороне работы космонавта. Вот, например, что известно о медицине на МКС.

Российский космонавт Константин Борисов готовится в августе полететь на многоразовом корабле Crew Dragon компании Илона Маска

Половина космонавтов и астронавтов на МКС имеют медицинскую подготовку. Такой космический медбрат или медсестра могут провести:

— сердечно-легочную реанимацию — на МКС даже есть дефибрилятор;

— наложить швы на рану или поставить капельницу;

— сделать уколы или установить мочевой катетер (в условиях микрогравитации на станции это сделать гораздо сложнее, чем на Земле);

— установить стоматологическую пломбу (и даже выдрать зуб!) и многое другое.

Обо всех таких вещах сразу же докладывается в Центр управления полетами — дежурный врач всегда на связи, может проконсультировать. Если же ситуация будет совсем серьёзная, то космонавта могут либо вернуть на Землю в спешном порядке. Или, совсем как в фильме «Вызов», отправить на орбиту доктора. В случае смерти космонавта во время полета аналогичным образом будет организовано досрочное возвращение и экипажа, и тела домой.