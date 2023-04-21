Максим Орешкин назвал самое популярное направление форума «Сильные идеи для нового времени»

Помощник президента России Максим Орешкин

Более 250 заявок уже поступило по направлению форума «Сильные идеи для нового времени». Помощник президента России Максим Орешкин в интервью радио «Коммерсантъ FM» сообщил, что большинство проектов на форум «Сильные идеи для нового времени», который пройдет 28-29 июня, подано по социальной тематике.

- Те направления по сбору идей, по которым Агентство стратегических инициатив сейчас работает, касаются социальной, технологической, экологической темы, предпринимательства, цифровых технологий. Больше всего сейчас люди реагируют и подают предложения по социальным вопросам, это тема номер один с точки зрения участников форума, - рассказал Максим Орешкин.

Он отметил, что все проекты-победители - и форума, и конкурса брендов, который проходит в рамках форума, - будут представлены на самом высоком уровне и получат необходимую поддержку, в том числе гранты.

- Если проект доходит до финала, значит, он находится в высокой степени вероятности реализации. Главное, что получит человек, - это поддержку в реализации своей идеи от органов власти, от крупного бизнеса, - отметил Максим Орешкин.

Подать свою идею на форум или принять участие в конкурсе брендов можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты на форум «Сильные идеи для нового времени» принимаются по шести направлениям: Национальная экологическая инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная социальная инициатива, Национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы и предпринимательство.

Всего на форум на сегодняшний день подано более 7,3 тыс. решений по шести направлениям. Среди них:

- Национальная социальная инициатива – более 3,2 тыс. идей

- Предпринимательство – более 980 идей

- Цифровые сервисы – более 865 идей

- Национальная кадровая инициатива – более 770 идей

- Национальная экологическая инициатива – почти 770 идей

- Национальная технологическая инициатива – более 715 идей

Бренды на конкурс подаются по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии, высокие технологии. На текущий момент на конкурс поступило уже более 1,3 тыс. заявок из всех регионов страны по пяти номинациям. Среди них:

- Продовольственные товары – более 430 заявок

- Потребительские товары – более 360 заявок

- Креативные индустрии – более 175 заявки

- Информационные технологии – более 110 заявок

- Высокие технологии – более 100 заявок

Форум «Сильные идеи для нового времени» - это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.