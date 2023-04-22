5 причин, из-за которых дети становятся зависимы от социальных сетей

Рекомендательные алгоритмы и настройки соцсетей вовсю используют особенности подростковой психики Фото: Shutterstock

Хотите я вам покажу человека, из-за которого дети по уши погрузились в социальные сети и не хотят оттуда вылезать? Это не Билл Гейтс и не Марк Цукерберг. Этого типа гражданской наружности вы можете увидеть в зеркало, потому что именно вы, дорогие родители, перестали читать, путешествовать, утратили любознательность и жажду удивляться чему-то новому. Это вы превратились в зануд и душнил, приросли пятой точкой к дивану и интересуетесь только содержимым холодильника и работой. Иными словами - вы перестали быть интересными для детей. А поскольку у взрослых они не могут найти ответы на свои вопросы, то подростки в поисках этих ответов маршируют по просторам социальных сетей.

Этот железный марш стал причиной моральной паники, которая царит в рядах мам и пап уже много лет. Ученые уже достаточно много узнали о влиянии соцсетей на мозг и психику подростков. Многое из этого нового знания вам, родители, не понравится.

1. Свой среди своих

“Счастье - это когда тебя понимают”, говорил герой культового фильма “Доживем до понедельника” (кстати, фраза родилась в “Комсомолке”, ее придумал и принес на съемочную площадку фильма наш корреспондент Александр Шумский). С 60-х годов прошлого века в приоритетах молодых людей, видимо, мало что изменилось и они по-прежнему стремятся найти тех, кто их понимает. В реальной жизни отыскать единомышленников нелегко, а в соцсетях заметно проще, считает старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Юлия Бабаева. Для многих подростков важно приобщиться к своей референтной группе, а иногда даже скрыться и раствориться в ней. Это дает чувство защищенности, считает психолог. Вывод - в соцсети идут за эффектом “свой среди своих”.

Со временем социальные сети превратились из нового способа контакта в основной способ общения детей друг с другом. Каждый второй подросток имеет виртуального друга, с которым переписывается по поводу отношений с родителями (35 %), друзьями и учителями (51–53 %), романтических переживаний (47 %). Лишить подростка интернета - это равносильно лишить его общения со сверстниками и посадить в камеру-одиночку.

2. Алгоритмы заставляют мозг качать “гормон любви”

В подростковом возрасте активно развивается область мозга, которая заставляет деток устанавливать как можно больше связей со сверстниками, поясняет Митч Принштейн, главный научный сотрудник Американской психологической ассоциации.

Каждый раз, когда кто-то обращает на вас внимание, улыбается или просто здоровается, происходит выброс окситоцина и дофамина, которые называют гормонами любви и удовольствия. Тоже самое происходит, когда алгоритмы показывают вам сколько человек прочитали, лайкнули, и поделились вашим постом в социальной сети. Программы сетей писались таким образом, чтобы воздействовать на эту область мозга. Всякий раз, когда кто-то лайкает ваше фото, организм реагирует на это выбросом гормона удовольствия. Это ключевой фактор для понимания механизма воздействия соцсетей на психику детей. Кто бы спорил - мы все зависимы от социального одобрения, но подростки - особенно.

3. Как соцсети манипулируют детьми

Проблема в том, что в реальном пространстве мы сами выбираем, с кем дружить и что читать. В социальных сетях отношения между людьми отданы на аутсорсинг математическим алгоритмам. Они рекомендуют нам друзей, темы для разговоров, группы, в которых нам, по мнению роботов, должно быть интересно. Определяют порядок, в котором показывают нам новости и обновления на страницах друзей.

- Мы видим, что гениальные умы, которые придумали машинное обучение, нашли способ удерживать внимание детей гораздо дольше, чем они того хотят, - говорит Митч Принштейн. - Примерно половина подростков говорят, что тратят на соцсети неоправданно много времени, но не могут вовремя остановиться.

Бизнес-модель социальных сетей построена таким образом, чтобы пользователи проводили там как можно больше времени. Когда вы заходите в свой аккаунт в соцсети, то вам первым делом показывают не профиль, а ленту новостей, чтобы вы посмотрели больше контента. О ваших интересах и даже тайных мечтах алгоритм знает все и наполняет ленту такими соблазнительными новостями, фото, видео, что устоять невозможно. А стоит вам сделать усилие и закрыть приложение, как тут же на телефон придет уведомление, что ваше фото лайкнули. И вы вернетесь в сеть, чтобы посмотреть, кто это сделал.

4. “Голый король” и рев толпы

Главный страх взрослых: ты отвернулся, а ребенок попал под дурное влияние. И многим кажется, что интернет это такое место, где ребенка поджидают разные виды зла. В сети действительно можно столкнуться со злобой, ненавистью, расизмом, травлей, но это мы, к сожалению, встречаем и в повседневной жизни. Рано или поздно к этому у детей должен выработаться иммунитет. А вот с чем у ребенка могут возникнуть сложности - так это с умением не поддаться влиянию толпы. Допустим, он видит сообщение, у которого 100 лайков, 50 перепостов, а в комментариях стоит столбом дым фимиама. Значит, автор дело говорит и вся страна думает точно так же? Ничего подобного, это может быть пост сторонника альтернативной истории, антипрививочника или, прости-господи, блогер-солнцеед. Но одобряющий рев виртуальной толпы (сотню лайков кому попало не поставят) заглушает голос разума. Порой и взрослому сложно понять, что его король - голый. Разобраться в людях ребенку мог бы помочь жизненный опыт за пределами виртуального мира. Но см. пункт первый, опыт жизни в оффлайне у зуммеров очень скромный. А это значит, что сумасброды, фанатики и прохиндеи потенциально могут эффективно ездить по ушам представителям цифрового поколения. Хотя, конечно, не им одним.

5. Долой “лайки” и “классы”!

Платформы социальных сетей создавались с прицелом на взрослого пользователя. Но очевидно, что не может одна и та же программа удовлетворять запросам и потребностям 40 летнего мужчины, 80-летнего старца и 10-летнего мальчика. Психологи предлагают несколько радикальных изменений для защиты психики несовершеннолетних пользователей.

Во-первых, необходимо убрать кнопку “Нравится” (в разных соцсетях она называется по-разному). Погоня за “лайками” вносит изрядную долю психоза в виртуальное общение. А кроме того, именно кнопка “Нравится” и возможность накручивать “лайки” во многом ответственны за появление кумиров-пустышек, которые сами по себе не стоят ни гроша, но дурят голову доверчивой публике.

Во-вторых, необходимо изменить рекомендательные алгоритмы и сделать принцип их работы предельно понятным и прозрачным.

- Если девочка-подросток беспокоится по поводу своей фигуры, алгоритмы не должны отправлять ее в группу, где истерички морят себя голодом. Или в сообщество бодипозитивных теток, которые едят до тех пор, пока не опустеет холодильник, - считает Митч Принштейн. - А вот ссылка на блог опытного врача-популяризатора была бы полезна в такой ситуации.

А самый коварный план исследователей интернета заключается в том, чтобы разрешать детям допуск к соцсетям только после того, как они сдадут экзамен на правила пользования. Как водители в автошколе. Только здесь надо будет демонстрировать другие навыки: как не стать жертвой интернет-травли, защитить свои личные данные или не стать жертвой интернет-вымогателей. Впрочем, такой экзамен не помешало бы сдать и взрослым.