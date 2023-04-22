Семейный выход: Ольга Серябкина рассекретила мужа

Ольга Серябкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой день рождения Ольга Серябкина отметила с друзьями в Барвихе, в караоке Zhukovka -72.

В тот вечер случилась стопроцентная звёздная явка. Поздравить Олю приехали почти все ее звездные друзья: самый популярный российский актёр Сергей Бурунов, который снялся в ее недавнем клипе «Дядя Гена», певица Люся Чеботина, блогер Дава, Наталья Рудова, Mia Boyka, Кети Топурия, Севиль, Иван и Дарья Чебановы, продюсер и пиарщик Марина Ермошкина.

Поздравить артистку приехали не только звездные друзья, но и почти вся ее семья Фото: Евгения ГУСЕВА

Чего только не подарили Оле в тот вечер: брендовые платки, музыкальные колонки, кучу нарядов и просто море цветов.

«Комсомолка» тоже вручила певице свои фирменные сувениры: свитшот с Юрием Гагариным, кулинарную книгу, зарядку для гаджетов.

На празднике у Ольги было два торта. Один от блогера Олега Пилягина, второй- от мужа Георгия Фото: Евгения ГУСЕВА

Программу вечера открыл ведущий Максим Завидия под аккомпанемент диджея Гриши Супер, презентовав торт-сюрприз из которого эффектно появился главный светский хулиган блогосферы «Неприятный Пилягин» - Олег Пилягин. Блогер презентовал Оле ее любимый десерт -«Киевский торт». Красивый подарок Серябкиной сделала и ее подруга Кети Топурия, выступив перед гостями с мини-концертом группы «A-Студио».

- Оля, я знаю, как ты счастлива со своим Георгием. И желаю вам, чтобы у вас появилось как можно больше плодов этой любви - маленьких Георгиев и Оль, - пожелала подруге Кети.

Алёна Водонаева флиртовала с «Неприятным Пилягиным» Фото: Евгения ГУСЕВА

Одной из первых Ольгу поздравила ее подруга, продюсер и пиарщик Марина Ермошкина Фото: Евгения ГУСЕВА

К слову, Георгий Начкебия, муж именинницы, который обычно не появляется с Олей на светских раутах, присутствовал в этот вечер на празднике и контролировал процесс. Напомним: за Георгия Ольга вышла замуж три года назад.

Супруг именинницы присутствовал на празднике и контролировал процесс Фото: Мария РЕМИЗОВА

О муже артистки известно немного, Начкебия никогда не стремился к публичности. Георгий занимается бизнесом. Некоторое время Начкебия работал директором Ольги, когда певица была в составе продюсерского центра Максима Фадеева. А после того, как Серябкина ушла в сольное плавание, Георгий остался рядом с ней, но уже в качестве мужа. У любимого мужчины певицы сейчас есть свой IT-проект. В 2021 году у пары появился сын Лука. Малыш остался в этот вечер с бабушкой в шикарном доме пары. Напомним: зимой Георгий подарил семье роскошный особняк за 300 миллионов рублей. Начкебия сделал все, чтобы Ольга и маленький Лука жили в комфорте. В особняке Серябкиной четыре спальни, бассейн и уютный камин.