Не сори, не подожги, не сруби яблоню ближнего своего: что запрещено делать на даче

Мангал, барбекюшницу и прочие подобные приспособления можно ставить в 5 метрах от дома или сарая и дальше Фото: Евгения ГУСЕВА

«Моя дача - что хочу, то и ворочу!» - ворчат многие фазендовладельцы, разгоняя недовольных соседей остро наточенным шампуром. И забывают важное правило: воротить вам позволено только в рамках закона.

А ведь на даче, если заглянуть в различные кодексы и своды правил, очень даже можно наворотить себе на солидный штраф, а то и на конфискацию участка. Поэтому в преддверии Великого дачного загула (официально - День весны и труда) мы решили напомнить читателям, чего нельзя делать на даче и как за это могут наказать.

НЕТ ШТРАФА БЕЗ ОГНЯ

Многие дачники в конце зимы воспряли духом, прочитав в новостях, что на садовых участках с 1 марта разрешили разводить костры. На самом деле зря обрадовались.

Формально запрета на костры на личном участке не было и раньше. Но с 2021 года нормы, которые при этом надо соблюдать, сильно ужесточили. А с 1 марта 2023 года немного ослабили.

Но это не значит, что сжигать мусор на своих шести сотках или жарить шашлыки можно исключительно по собственному разумению. Список общефедеральных требований, которые при этом надо соблюдать, остается длинным. Вот самые главные.

- Открытый огонь (например, чтобы сжечь мусор или приготовить шашлык без мангала) можно разводить на расстоянии не менее 15 м от построек. Делать это следует в яме глубиной не менее 30 см, диаметром не больше метра.

- В закрытой емкости (например, металлической бочке) разводить огонь можно на расстоянии не меньше 7,5 м от ближайшей постройки. Бочка должна быть с твердым основанием и объемом не более кубического метра.

- Мангал, барбекюшницу и прочие подобные приспособления можно ставить в 5 м от дома или сарая и дальше. Вокруг мангала в радиусе 2 м надо убрать все горючие предметы (ветки, тряпки, сухую траву и т.п.).

Вы также обязаны позаботиться о дополнительных мерах безопасности.

- Костер на участке можно разжигать только в безветренную погоду.

- Рядом с ямой или емкостью должен быть под рукой металлический лист, чтобы быстро прикрыть огонь, если что-то пойдет не так (не спрашивайте, где его взять, в законе это не написано).

- Под рукой должны быть и простейшие средства пожаротушения: вода, песок и лопата или огнетушитель.

- Рядом с огнем - хоть открытым, хоть в мангале или бочке - всегда должен находиться кто-то взрослый и обязательно с мобильником (быстро вызвать пожарных).

Какие штрафы грозят

- в обычное время - от 5000 до 15 000 р.;

- в условиях особого противопожарного режима - от 10 000 до 20 000 р.;

- если поймали повторно - от 12 000 до 20 000 р.;

- если возник пожар и пострадало чье-то имущество или причинен легкий или средний вред здоровью (более тяжелые случаи - это уже уголовка), - от 40 000 до 50 000 р.

ДЕРЖИ ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

На даче запрещено разводить сорняки и устраивать свалку. Важно понимать: участок должен отвечать требованиям закона независимо от того, приезжаете вы туда или нет. Если на ваших шести сотках втихаря сваливают хлам соседи, отвечать все равно вам.

В Подмосковье можно схлопотать штраф за борщевик Фото: Павел КЛОКОВ

- Обязанность по уборке и содержанию земельных участков несут их владельцы. Границы уборки определяются границами земельного участка (на основании документов на землю), а также прилегающей территории, установленной правилами благоустройства соответствующего муниципального образования, - поясняет адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко.

Конечно, за одуванчики, хотя и они считаются сорняками, вас никто не оштрафует. Но за некоторые виды опасных сорняков, если владелец земли никак с ними не борется, грозит административная ответственность. Как правило, она вводится региональными законами. Например, в Подмосковье можно схлопотать штраф за борщевик.

Кроме того, запущенный и заросший участок - это еще и нарушение норм противопожарной безопасности.

- Правилами противопожарного режима предусмотрено, что владельцы садовых участков обязаны своевременно убирать сухую растительность и косить траву, - напоминает Светлана Жмурко.

То же - и если на участке свалка горючего хлама типа старой мебели, каких-нибудь коробок.

Какие штрафы грозят

- за борщевик Сосновского в Москве и Подмосковье - 2000 - 5000 р. (в других регионах, где тоже проблемы с борщевиком, как правило, примерно такие же суммы);

- за нарушение правил противопожарной безопасности (например, если на участке навалено много древесины или сухих веток) - от 5000 до 15 000 р.;

- за несоблюдение правил обращения с отходами (хранение мусора на участке) - 2000 - 3000 р., при повторно зафиксированном в течение года нарушении - 3000 - 5000 р.

ПИЛИТЬ - КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

Со своими деревьями - это те, что растут строго на территории вашего участка, - вы можете делать что хотите.

А вот пилить кусты и деревья соседа нельзя. Даже если дерево давно засохло и лежит на вашем заборе. Если вы его вздумаете спилить, вам грозит ответственность по статье КоАП «Самоуправство».

Строго законный способ действий, правда, не самый простой.

- Можно обратиться в суд с иском «об обязании произвести спил деревьев», - объясняет Светлана Жмурко. Юридические формулировки оставляем как есть, вдруг кому-то пригодится. - В иске нужно вести речь об устранении препятствий в пользовании земельным участком, для чего необходим спил деревьев, а в качестве ответчика надо указать владельца земельного участка, на котором эти деревья растут.

Понятно, что гораздо проще все же попробовать найти пропавшего соседа (контакты должны быть у председателя товарищества) и договориться миром.

Со своими деревьями - это те, что растут строго на территории вашего участка, - вы можете делать что хотите Фото: Shutterstock

Еще один важный момент. Помните, что деревья, которые растут за вашим забором, даже если вы их там сами посадили, находятся уже на территории общего пользования садоводческого товарищества. Поэтому самостоятельно рубить их вы также не вправе: надо ставить об этом вопрос на общем собрании.

Правда, штраф в таких случаях полагается небольшой - 100-300 р. Поэтому... Если что, мы вам ничего такого не говорили и даже не намекали.

В ТЕМУ

Мама мыла «Ладу»

В общероссийском Кодексе об административных правонарушениях штрафов за мытье машины на даче нет. Но во многих регионах, включая Москву и Московскую область, есть санкции за мойку транспортных средств «вне установленных мест».

Садовые участки и территория товарищества под эти нормативы попадают тоже - если там, конечно, нет специально оборудованной автомойки.

Какие штрафы грозят

- в Москве (вниманию дачников Новой Москвы) - 1000 - 3000 руб.;

- в Московской области - 3000 - 5000 руб.;

- в других регионах, как правило, эта сумма также не превышает 5000 руб., если мытье машины не привело к серьезным загрязнениям и отравлению почвы.

ВОПРОС – РЕБРОМ

А наказывать кто будет?

Что делать, если договориться полюбовно с «нехорошими» соседями не удается? Советы на этот случай недавно дали эксперты Роскачества. И перечислили список инстанций, куда можно жаловаться, прежде чем тратить деньги на судебные разборки с соседом (это если уж совсем достанет).

1. Органы земельного (Росреестр, Росприроднадзор, Россельхознадзор) и пожарного (МЧС) надзора.

2. Местная администрация.

В администрацию можно подать претензию, в том числе коллективную (это действеннее), например, с требованием ликвидировать свалку на чьем-то участке. Администрация может наложить штрафы на нарушителя или начать судебный процесс. А суд в особо вопиющих случаях может даже изъять участок.

Конфискация, кстати, грозит и владельцам заброшенных огородов. Если участок предназначен для ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, но больше трех лет по целевому назначению не используется, по закону его могут изъять.