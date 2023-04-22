Игорь Крутой проведет «Детскую Новую волну» в Москве

По словам Игоря Крутого, «Детская Новая волна» открывает слушателям новые имена талантливых детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении многих лет «Детская Новая волна» Игоря Крутого проходила в Крыму, но в этом году конкурс пройдет в Москве, где 16 лет назад и был зарожден.

По словам Игоря Крутого, «Детская Новая волна» открывает слушателям новые имена талантливых детей, дарит возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене.

В разные годы победителями «Детской Новой волны» становились талантливые юные артисты из более чем тридцати стран мира. Ежегодно конкурс поддерживают звёзды сцены и интернет-блогеры: своими выступлениями и работой в составе жюри они дают нужный опыт юным конкурсантам.

В этом году конкурс расширил возможности для участников из России. Теперь все, кто отправил заявку, без предварительного онлайн-тура, смогут пройти очное прослушивание в рамках российских отборочных туров конкурса.

Отборочные туры пройдут в восьми федеральных округах России – в городах Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Махачкала, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва. Для выявления юных талантливых исполнителей профессионалы с огромным творческим опытом лично прибудут в города, где состоятся отборочные туры. Для того, чтобы стать участником прослушивания, заявку с музыкальным материалом необходимо подать в соответствии с правилами, указанными на сайте конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители с 2009 по 2016 гг. рождения. Заявки принимаются до 1 сентября. По итогам отборочного тура в каждом городе лучшие исполнители будут приглашены на полуфинал конкурса в Москву, который пройдет в конце сентября в Академии Игоря Крутого.

По итогам полуфинала будут названы исполнители, которые примут участие в финале конкурса «Детская Новая волна».

Финал «Детской Новой волны – 2023» состоится в октябре в Москве.