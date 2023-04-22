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Звезды22 апреля 2023 9:20

Игорь Крутой проведет «Детскую Новую волну» в Москве

«Академия популярной музыки» объявила о приёме заявок на участие в детском вокальном конкурсе
Алина ЧЕРНОВА
По словам Игоря Крутого, «Детская Новая волна» открывает слушателям новые имена талантливых детей

По словам Игоря Крутого, «Детская Новая волна» открывает слушателям новые имена талантливых детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На протяжении многих лет «Детская Новая волна» Игоря Крутого проходила в Крыму, но в этом году конкурс пройдет в Москве, где 16 лет назад и был зарожден.

По словам Игоря Крутого, «Детская Новая волна» открывает слушателям новые имена талантливых детей, дарит возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене.

В разные годы победителями «Детской Новой волны» становились талантливые юные артисты из более чем тридцати стран мира. Ежегодно конкурс поддерживают звёзды сцены и интернет-блогеры: своими выступлениями и работой в составе жюри они дают нужный опыт юным конкурсантам.

В этом году конкурс расширил возможности для участников из России. Теперь все, кто отправил заявку, без предварительного онлайн-тура, смогут пройти очное прослушивание в рамках российских отборочных туров конкурса.

Отборочные туры пройдут в восьми федеральных округах России – в городах Екатеринбург, Краснодар, Казань, Новосибирск, Махачкала, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва. Для выявления юных талантливых исполнителей профессионалы с огромным творческим опытом лично прибудут в города, где состоятся отборочные туры. Для того, чтобы стать участником прослушивания, заявку с музыкальным материалом необходимо подать в соответствии с правилами, указанными на сайте конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители с 2009 по 2016 гг. рождения. Заявки принимаются до 1 сентября. По итогам отборочного тура в каждом городе лучшие исполнители будут приглашены на полуфинал конкурса в Москву, который пройдет в конце сентября в Академии Игоря Крутого.

По итогам полуфинала будут названы исполнители, которые примут участие в финале конкурса «Детская Новая волна».

Финал «Детской Новой волны – 2023» состоится в октябре в Москве.

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