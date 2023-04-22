Звезды на белой вечеринке Московского кинофестиваля: Арзамасова и Подкаминская оголились, а у Бледанс палки в голове

10-летняя звезда «Чебурашки» Ева Смирнова, обладательница «Аванса» Елизавета Ищенко, Мария Лемешева, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Алена Свиридова. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер»

В столице прошла десятая премия «Аванс». Журнал «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля вручил премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. На церемонию собрались известные актеры, телеведущие, члены жюри ММКФ, участники программ и зарубежные гости фестиваля. Было много молодых, активно снимающихся актеров.

Основатель и главный редактор издания Мария Лемешева объяснила, что задача премии «Аванс» - вдохновить наших начинающих артистов на будущие победы на старте карьеры. В 2023 году самыми талантливыми российскими молодыми актерами назвали Елизавету Ищенко (сериал «Алиса не может ждать») и Кузьму Котрелева (сериалы «ЮЗЗЗ», «Кафе «Куба», спектакли МХТ им. А.П. Чехова).

Народный артист Сергей Гармаш так объяснил награду Елизаветы: «Лиза Ищенко сыграла главную роль в сериале «Алиса не может ждать» просто феноменально. Мы поговорили, и я сказал Лизе, что самое главное - правильно отнестись к тому успеху, который сейчас у нее в руках. Вот это важно!»

Традиция премии «Аванс» - белые наряды гостей. Белый - символ новых идей, творческого начала, старта карьеры, как и весной в природе, у артистов все только зарождается. Потому такой дресс-код. Белый цвет – еще и один из главных модных цветов 2023 года. Мы выбрали среди гостей наряды, которые можно повторить летом и осенью 2023 года.

Дина Корзун и Ирина Безрукова оделись в одном стиле. Стилист Анвар Очилов объясняет: «Актрисы демонстрируют идеальный стритстайл – уличный стиль с элементами спортивного шика. Теперь актуален минимализм и интересно наблюдать, как известные люди умело остаются модными. Ничего лишнего, к потреблению принято относиться без фанатизма. Модная фишка у Ирины – волосатые рукава. У Дины – интересный крой пиджака».

Ирина Безрукова и Дина Корзун. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер»

Елена Подкаминская пикантно и неуместно для данного образа оголила часть живота. Ну и это ей можно простить за ультрамодную вязаную крючком накидку ручной работы. Очень модно.

Елена Подкаминская.Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер». Фото: другой источник.

Светлана Камынина на «белой вечеринке» была в самом пикантном наряде. Здесь две модных детали. Романтичное и женственное вечернее платье-макси с глубоким декольте впереди и смелым вырезом на спине, а также заниженная талия – так называемый силуэт «флэппер», определивший модный стиль в одежде 1920 годов, этим летом актуален. Для более деловых мероприятий рекомендуется накинуть на плечи пиджак. Еще моднее – атлас, из которого сшит наряд.

Светлана Камынина. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Олеся Судзиловская – образец элегантности среди актрис. У нее самый модный костюм сезона – удлиненный пиджак, брюки клеш – штанина должна всегда закрывать ногу полностью. Клеш еще хорош, когда стоит задача визуально удлинить ноги, но надо не забывать про платформу или удобный каблук. Важно – костюм надет на бра. Жакеты с топом или бра – опять актуально и добавляет позволительной пикантности деловому образу.

Олеся Судзиловская. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Елизавета Арзамасова пришла в молодежном комбинезоне. Для возраста актрисы (до 30 лет) подходящий наряд и длина мини. Модная деталь здесь – креативные рукава. Вещь стала бы интереснее с длиной брюк в пол. Главное, на что важно обращать внимание при создании белоснежных комплектов: все использованные в них вещи должны быть одного оттенка. Взялись за кипенно-белую блузку, пусть и остальные элементы образа будут такими же, отдали предпочтение молочному – следуйте только ему. Здесь хочется заменить туфли на более элегантный или спортивный вариант.

Елизавета Арзамасова. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Алена Свиридова традиционно – спортивная и заводная. Певица умеет подбирать ультрамодные вещи, которые ей идут. Здесь – брюки в стиле карго. Модель не классическая, а очень интересная. Удивительно, но верх подобран гармонично – простая хлопковая футболка и массивное украшение, которое делает образ вечерним.

Алена Свиридова. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Анна Шатилова демонстрирует удачный комплект одежды для женщин элегантного возраста. Рубашка, летние широкие брюки – можно, как говориться «и в пир, и в мир». Легендарный диктор умело добавила элемент индивидуального стиля – платок с красным узором: очень хорошо.

Анна Шатилова. Фото - пресс-служба журнала «КиноРепортер».

Эвелина Бледанс тоже умеет привлекать внимание. И для этого необязательно оголяться -креативной короны-шляпки достаточно. У артистки красивое платье. Модно – креативное декольте с «одним плечом». Удачный вариант на лето – и в театр, и в ресторан, и на студенческий выпускной. На первое свидание – только с пиджаком. Рядом с актрисой – ее коллега Максим Дрозд, они вместе играли в сериале «Проклятый рай».