Доля доллара в расчетах за энергоресурсы снизилась почти вдвое: почему другие страны выбирают рубль

Тенденция по использованию доллара очень сильно изменилась Фото: REUTERS

Россия в международных расчетах все больше переходит на национальные валюты, уходя от доллара и евро. Речь, в том числе, идет об оплате российского газа и нефти. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

- Тенденция по использованию доллара и евро очень сильно изменилась. Учитывая текущие проблемы по расчету в этих валютах, мы переходим на национальные валюты. Здесь востребовал юань, рубль. Этот вектор будет продолжен,- заявил Александр Новак.

По его словам, китайские партнеры за российский газ расплачиваются юанями. Частично в юанях идут и расчеты за российскую нефть.

- Будем продолжать совершенствовать взаиморасчеты в нацвалютах, - заявил Новак.

Он отметил, что иностранные партнеры заинтересованы в покупке российских энергетических ресурсов, но расчеты за них теперь могут идти только в национальных валютах.

В 2014 году «Газпром» заключил 30-летний контракт с Китаем на поставку 38 млрд куб. м газа в год по «Силе Сибири». В январе и феврале этого года Россия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай, обогнав по объемам поставок других крупных поставщиков - Туркмению, Катар и Австралию. Только за февраль Россия экспортировала в Китай 2,6 млрд. кубометров газа.

Объемы торговли с Китаем растут с каждым годом. В прошлом году был достигнуть рекорд: двусторонний товарооборот между Россией и Китаем достиг 190 млрд. долларов. В этом году страны ставят задачу преодолеть планку в 200 млрд.долл.

Задачу перейти в международных расчетах на национальные валюты поставил Владимир Путин. Напомним, Евросоюз из-за санкций заморозил 24,5 млрд.долл. Активов Центробанка. Помимо средств ЦБ, страны ЕС заблокировали физические активы российских бизнесменов и чиновников, связанных с Кремлем, на сумму более 10,67 млрд.долл. США, начиная с 24 февраля 2022 года заморозили более 100 млрд. долл. активов Центробанка.

Уже в прошлом году, по данным ЦБ, 52% экспортных расчетов проводились в рублях и валютах дружественных стран. Доля доллара и евро в расчетах за экспорт снизилась с 87 до 48% с января по декабрь 2022 года, а в расчетах за импорт с 65 до 46%. В основном это произошло за счет роста доли юаня.