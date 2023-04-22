Разгадана тайна календаря майя: Ученые поразилось, узнав его истинный смысл

Тайн у календаря майя ещё много Фото: Shutterstock

Про календарь майя - древней цивилизации доколумбовой Америки - вы наверняка слышали. Помните, как в 2012 году ждали конца света, якобы предсказанного майянскими жрецами? Не дождались, разумеется. И ученые объяснили, что на самом деле в календаре речь шла о смене двух эпох - одна закончилась, другая началась. А истолковали все как конец света.

Однако тайн у календаря майя ещё много. На разгадку претендуют авторы статьи, только что опубликованной в журнале Кембриджского университета.

Майя обладали удивительными для всего времени астрономическими знаниями и умели делать сложнейшие расчёты - о движениях планет на небосклоне, солнечных и лунных затмениях. Много лет современные астрономы и археологи пытаются понять, какой смысл вложили древние ученые в свой календарь из 819 дней. Да, он основан на движении планет Солнечной системы. Тех, что видны невооружённым глазом - Венеры, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера (телескопов у майя не было).

Однако синодические периоды планет (так называют период времени между двумя соединениями одной и той же планеты с Луной, если смотреть с Земли) не вписываются в этот 819-дневный календарный цикл. Нестыковочка!

Похоже, Джону Линдену и Виктории Брикер из Университета Тьюлэйна (США) удалось собрать пазл. Все оказалось сложнее, чем считалось до сих пор.

Идея вот в чем. Календарь из 819 дней надо рассматривать не сам по себе, а как часть более длинного цикла - он состоит из двадцати одинаковых 819-дневных периодов. В общей сложности 16380 дней. В привычной нам системе - 45 лет. И тогда все сходится! Причём для каждой планеты, известной во времена майя - расцвет этой цивилизации приходится на 250 - 900 годы нашей эры.

Меркурий: синодический период 117 дней - это 7 периодов в течение одного 819-дневного цикла,

Марс: синодический период 780 дней, что на первый взгляд никак не не связано с 819-дневным календарём. Зато 16380 дней - это ровно 21 синодический период Марса!

С Венерой, Сатурном и Юпитером работает подобная логика. Получается, что древние астрономы создали календарь, соединяющий знания обо всех планетах.

И он, кстати, не единственный. У майя был и привычный для нас год из 365 дней, основанный на солнечном календаре, - хааб. И календарь цолькин из 20 периодов по 13 дней для предсказаний и ритуалов. Они были соединены в 52-летний цикл. В общем, вот как хитро все завернули, что до сих пор ученые с помощью современных компьютеров разобраться не могут.