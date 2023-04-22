Анатолий Кузнецов, красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни», горько жалел, что отказал Эльдару Рязанову

Роли «стариков-разбойников» были написаны специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. Фото: кадр из фильма

Напомним сюжет этой детективно-лирической комедии о том, как два без пяти минут пенсионера решают похитить из городского музея картину Рембрандта.

Одного из героев, пожилого следователя прокуратуры Мячикова (его сыграл Юрий Никулин), хотят отправить на пенсию, потому что за последние два месяца он не раскрыл ни одного преступления. На самом же деле причина в другом: «сверху» поступило указание освободить место для блатного карьериста Проскудина. И вот товарищ Мячикова, инженер Воробьев (Евгений Евстигнеев), «помогает» другу сохранить любимую работу. Вдвоем они совершают «кражу века», чтобы потом Мячиков это преступление раскрыл и доказал всем: ему еще рано на «заслуженный отдых».

Фильм был снят чуть больше полувека назад. Критики встретили его прохладно: упрекали авторов в надуманности сюжета, в неоправданности содержания... Но зрителям комедия сразу понравилась: в ней снимались любимые актеры.

Мы решили вспомнить, как создавалась картина, которую в отреставрированном виде, без шумов и царапин на изображении, можно сегодня увидеть на официальном YouTube-канале «Мосфильма».

Когда режиссер Эльдар Рязанов в очередной раз лежал в Институте питания (он трижды пытался там похудеть), чтобы не думать о еде, он работал как сумасшедший, писал каждую минуту, почти без перерыва – стихи, сценарии, набрасывал какие-то планы… Время, проведенное в отделение тучников, всегда было плодотворным творческим периодом. В этой клинике он познакомился с мужчиной, который работал следователем прокуратуры. И тот рассказал Рязанову, как его почти насильно выпроводили на пенсию. Режиссёру эта история показалась очень кинематографичной и он попросил своего постоянного соавтора, драматурга Эмиля Брагинского, написать сценарий. И тот придумал сюжет о приключениях двух пенсионеров.

Роли «стариков-разбойников» были написаны специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. В выборе артистов проявилось режиссерское видение будущего фильма, его интонация. Хотя и возникли сложности с занятостью Никулина в цирке на Цветном бульваре, где он был ведущим артистом. «Мосфильм» платил большую неустойку цирку, когда «отвлекал» Никулина от его основной работы очередными съемками.

Ольга Аросева, которая к этому времени уже снялась у Рязанова в «Берегись автомобиля», уговорила режиссера дать ей роль в его новом фильме. Ольга Александровна очень мало играла в театре в то время – из-за конфликта с главным режиссером «Сатиры» Валентином Плучеком. В основном зрители знали ее по «Кабачку «13 стульев». Рязанов, преодолевая сомнения, связанные с ее распиаренной пани Моникой, все-таки утвердил Аросеву на роль Анны Павловны, инкассатора и подругу «разбойников».

На роль молодого карьериста, «подсидевшего» героя Никулина, режиссер пригласил Анатолия Кузнецова. Но тот после положительного супергероя красноармейца Сухова из «Белого солнца пустыни», не хотел играть мерзавца. Кузнецов попросил роль одного из стариков. Рязанов ему отказал. Кузнецов сказал, что другие роли в этом фильме он не рассматривает. Рязанов больше не приглашал Кузнецова в свои фильмы. Мерзавца-карьериста блестяще сыграл Андрей Миронов, который уже появлялся примерно в том же амплуа в картине Рязанова «Берегись автомобиля».

Съемки фильма проходили в основном во Львове - в кадр попали Львовская ратуша, Пороховая башня, Королевский арсенал, рынок, Латинский собор, башня Корнякта и другие достопримечательности. Сцену «ограбления» в музее снимали в трёх местах — около городской ратуши Львова, на лестницах журфака МГУ в Москве и в павильонах «Мосфильма». Специально для съемок художник Борис Щербаков написал копию картины Рембрандта «Портрета молодого человека с кружевным воротником» (её-то и похитили герои Никулина и Евстигнеева). Оригинал хранится в Эрмитаже. Правду одну сцену все-таки снимали в настоящем музее. Кошмарный сон Мячикова, когда оживают статуи всадников и гонятся за ним на металлических конях, снят в Пушкинском музее.

Юрию Никулина на момент съемок было 50 лет, а Евгению Евстигнееву – 45. Без грима до пенсионеров они не дотягивали. Для съёмок Юрию Никулину надевали специальную седую «накладку», хотя у него уже была своя седина, которую он красил в чёрный цвет. «Я в цирке работаю клоуном. Если упадет старичок и дети будут смеяться над старостью – это нехорошо. Вот я и крашусь в брюнета», - пояснял артист.