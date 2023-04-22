«Бойцы не знали, кто его папа»: Как сын пресс-секретаря президента России отслужил в зоне спецоперации

Дмитрий и Николай Песковы. Фото: Личный архив

На фронте я встречал разных людей и давно перестал удивляться. В зоне СВО воюют миллионеры, бывшие мэры, главы Заксобраний, экс-сенаторы... Но, признаюсь честно, новость, озвученная руководителем ЧВК «Вагнер», стала неожиданной. Он рассказал, что сын пресс-секретаря президента Николай Песков полгода отслужил в его компании в составе расчета реактивной системы залпового огня «Ураган».

По словам Евгения Пригожина, о желании Николая поехать в зону спецоперации ему рассказал сам Дмитрий Песков. Отговаривать его было бесполезно, и парня определили к «музыкантам». Но под вымышленными фамилией, именем и отчеством, о чем знали только глава компании и начальник кадровой службы.

Сначала Николай, как и все рекруты, прошел трехнедельный курс подготовки на базе в Молькино. Там он освоил азы профессии штурмовика – хотел быть в первых рядах. Затем прибыл в Луганск и попал в расчет РСЗО «Ураган» - шло расширение сводного артиллерийского дивизиона и нужны были люди. Должность – заряжающий ТЗМ (транспортно-заряжающая машина).

- Они очень хорошо работали, - рассказал глава ЧВК. – Их командир – отмороженный парень, который участвовал во всех заварухах и с переднего края отрабатывал по самым дальним точкам нахождения противника. Сейчас Николай убыл в отпуск, отработав полгода, проявляя мужество и героизм. Как и все. Никто из членов расчета РСЗО «Ураган» не знал, что его папа кем-то там является.

Информацию о службе Николая Пескова в Компании подтвердил его друг, журналист RT Роман Косарев.

«То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК «Вагнер», я знал уже давно. Руки постоянно тянулись рассказать про это всему свету, - написал военкор в своем Телеграм-канале. - Сегодня говорил с Николаем, и вот что он мне рассказал по поводу всей этой шумихи вокруг его имени:

«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя. Не сомневайтесь, правда и победа за нами!»

По словам Косарева, за девять последних лет Николай Песков был одним из самых активных соратников журналиста в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий.

К слову, в сентябре прошлого года сын пресс-секретаря президента попал в скандал. Пранкеры позвонили ему от имени военкома и предложили явиться на сборный пункт. «Я буду это решать на другом уровне», - гремела тогда его фраза, по мнению отца, вырванная из контекста. В итоге, как показала история, в отличие от тех, кто его разыграл, Николай, отслуживший в свое время два года «срочки» в Ракетных войсках стратегического назначения, все-таки до фронта добрался.