Кадр из фильма "Нюрнберг"

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

21 апреля в Центральном Доме кино состоялось открытие программы «Российское кино» в рамках 45-го ММКФ

Люблю эти фестивальные просмотры, когда с утра до ночи смотришь по три-четыре фильма подряд. Это уже не только кино, а срез состояния нашей общей духовности. Наводит зрителя на размышления. А размышления эти, в свою очередь, могут быть интересны создателям кино.

Предлагаю посмотреть вместе со мной российское кино день за днем глазами фестивального зрителя.

Итог первого дня: главными темами стали предательство и верность.

Та, что сегодня действительно волнует всех. Хотя фильмы совершенно разные.

Укрощение строптивой

Аня Смолина, героиня фильма «Поехавшая» (режиссер Антон Маслов) тринадцать лет прожила в мегаполисе, застала своего парня с любовницей, осталась к тридцати годам в полном одиночестве и решила махнуть на велосипеде в родной город, к матери, с которой все это время не общалась. А там узнала, что мать уехала в Магадан, и решила продолжить путешествие. Ну, и конечно нашла в пути свою настоящую любовь и верность.

Фильм молодежный, легкий, наполненный песнями поколения 30+, атрибутами цифровой жизни, переполненный пейзажными красотами, от которых глаз не оторвать. С юморком: начинается история с узбека, а заканчивается с белорусом, причем и тот, и другой - в России уже иностранцы, что подано с легким смешком. Героиня (актриса Ольга Лерман) строптива и остра, приручить ее оказалось нелегко, однако удалось. Короче, смотреть доставляет удовольствие.

А причем здесь предательство? При том, что укрощение заключается именно в его преодолении. Одиночество героини — это цепь предательств: настоящих (измена) и ложных (когда горе матери, потерявшей сына и «забившей» поэтому на дочь, воспринято той, как предательство). Недоверие, ожесточение, опустошенность, беззащитность - все это и проросло там, где проявилась неверность. А там, где появилась любовь и надежность, - не стало места мускульной независимости одинокой девчонки.

В финале глаза зрителя благодарно увлажняются.

Измена фельдмаршала Паулюса

Фильм «Нюрнберг» (режиссер Николай Лебедев) настолько кинематографичен, что смотреть его устаешь. Именно смотреть. Спецэффекты, массовые сцены, взрывы, перестрелки, огонь…

Произведение эпическое, по жанру можно назвать кинопоэмой, тем более, что музыкальное сопровождение симфонического уровня. Плюс история любви, которая заставляет героя переосмыслить свое прямолинейное понимание военного предательства. Попал в плен, дал себя угнать во вражеский тыл, работал на заводе врага - безусловно предатель. Но постепенно приходит осознание, что жизнь сложней простейших схем.

Одновременно на экране идет история процесса над лидерами нацистской Германии. Здесь ключевая сцена - схватка рейхсмаршала Геринга и фельдмаршала Паулюса, их диалог об измене. Геринг, как и все остальные обвиняемые, не признает себя преступником, утверждает, что защищал свою страну от советской агрессии. Паулюс, плененный под Сталинградом, доставлен в Нюрнберг для свидетельства на процессе: у Германии давно были разработаны планы нападения на Советский Союз. Геринг называет показания Паулюса изменой. Но что есть измена: ложь во спасение преступников или правда во спасение от фашизма?

Надо сказать, что показанные на экране артефакты фашизма ужасают и сегодня: от кадров кинохроники, где трупы умерщвлённых в концлагерях скатывают как бревна во рвы бульдозерами, до засушенной головы узника, которая стояла на столе начальника Освенцима вместо бюста.

Но все же в жанре поэмы, на взгляд зрителя, маловато места для столь эпического повествования и столь серьезных дискуссий.

Плотник не предаст

Фильм «Плотник» (режиссер Авдотья Смирнова) прочитывается как притча. Но понимается это в финале. Как бы обратным восприятием, когда от конечной сцены воскрешения любви идешь к началу истории длинными коридорами лабиринта жизни (отличная режиссерская метафора). А до финала — это кино про ужас и непереносимость родительского горя от болезни сына. У него оказалось генетическое неизлечимое заболевание, которое отец-плотник Осипов назвал окаменением тела. Экспериментальное лекарство окончательно убивает мальчика. Рассказ идет простой и даже непритязательный. И в нем постепенно как бы отмирают все надежды, усилия, затраты, даже материнская любовь. Отступают бабушки, сосед-хапуга, врачи один за другим… И только плотник не сдается, ищет и находит выходы, сохраняет надежность и верность. До самого конца. И обещает построить новый дом - года через два-три.

Актерской игры (Сергей Уманов, Анна Рыцарева) не видно, настолько она филигранна. Простые и понятные люди, как все. Но плотник неотступен: что в работе, стругая доски, что в жизни, добиваясь необходимого. Однако эта его внутренняя несгибаемость не выпячивается, она просчитывается потом: в обратной перспективе. Сохранить верность и не отступиться ему приходится через такие мытарства, каких человек не в силах вынести. Был миг слома. Но поднял себя и довел жену и сына до вознесения духа.

Момент вознесения как противопоставление тяготам и потерям стал кульминацией. Тем, что еще называют в искусстве катарсисом, нравственным очищением.

Тяжелый фильм со светлым финалом.

Завтра - новые фильмы. Интересно, о чем?