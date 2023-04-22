«Единая Россия» дала старт акции «Всё для фронта, всё для победы»

Неравнодушные россияне отправили квадроциклы для бойцов СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Дня Победы осталось чуть больше двух недель. В преддверии знаменательного события старт акции дали замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова и секретарь Рязанского реготделения, губернатор Павел Малков во время открытия штаба общественной поддержки в Рязани.

БОЛЕЕ 40 ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ

«Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим всё необходимое для фронта, в том числе - много медикаментов, всё необходимое для восстановления и лечения наших ребят. Сопровождать первую колонну будет Дмитрий Хубезов (председатель комитета Госдумы по охране здоровья, который добровольцем служил в хоне СВО – прим. ред.)», – сообщила Дарья Лантратова.

В Луганскую и Донецкую Народные Республики отправятся первые две машины с грузом для медучреждений, а также сводный отряд волонтёров, которые прошли обучение на курсах сестринского дела. В течение двух недель они будут помогать медсёстрам ухаживать за ранеными. Одна машина доставит груз в Луганскую республиканскую клиническую больницу, вторая в больницу интенсивного лечения Мариуполя.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, а также свыше 3 тысяч тонн медикаментов и медизделий.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту – передаёт спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют гуманитарную миссию партии депутаты Госдумы от партии. 25 января «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота» открыли новый гумцентр в Харцызске, где помощь оказывают беженцам из Соледара.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

По инициативе партии с самого начала СВО формируются бригады российских врачей-волонтёров, в том числе из депутатов различных уровней. Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, других новых регионов и оказывают помощь мирному населению и раненым военным.

В общей сложности в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам на Донбасс. Их работу координирует Дмитрий Хубезов. Вместе с коллегами военными медиками он также готовит курс видео лекций по военно-полевой хирургии для гражданских врачей.

Также «Единая Россия» и МГЕР организовали курсы тактической медицины для бойцов. Их проводит Бадма Башанкаев. К 14 марта обучение прошли более тысячи военнослужащих. Каждый из них получил специально подготовленную аптечку.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» сразу после освобождения города развернула медицинский центр на базе бывшей стоматологической клиники «Аполлония» – он оснащён необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут здесь бесплатно получить лекарства.

«Единая Россия» и Российский национальный исследовательский медуниверситет им. Н.И. Пирогова запустили онлайн-курсы сестринского дела для волонтёров из регионов. После обучения они получат сертификаты и смогут работать санитарами. Серию обучающих занятий запустило «Женское движение Единой России» при участии общества специалистов медицинского образования. Для всех желающих организовали доступ к курсам на сайте Высшей партийной школы.