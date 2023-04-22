Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова прервала молчание об аресте брата за жестокое убийство в Америке

Актриса Екатерина Волкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известие о том, что родной брат Екатерины Волковой арестован в США за двойное убийство, стало настоящим шоком для общественности. Потрясенные фанаты бросились в блог звезды сериала "Воронины" с вопросами и мольбами подтвердить или опровергнуть страшные новости. Ведь Леонида Волкова обвинили в жестоком убийстве его друзей из России. Причем тело одной из жертв расчленили и выбросили в мусорный контейнер. Вторая жертва была зарезана. Спустя двое суток артистка впервые высказалась о шокирующей ситуации.

Брат Екатерины Волковой дружил с жестоко убитыми Павлом Векшиным и Кириллом Щукиным. Один из парней был поручителем 37-летнего Леонида Волкова по аренде жилья. Когда у того закончились деньги, мужчины не стали помогать товарищу. В итоге сейчас Волков арестован по делу о двойном убийстве.

Звезда "Ворониных" не комментировала страшные новости. Однако спустя двое суток высказалась.

"Мне потребовалось два дня тишины, чтобы собраться с духом, силами и написать этот пост. Я прерываю молчание, чтобы прокомментировать новости. Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении", - написала актриса в блоге.

В настоящее время она и ее семья находится в шоке. Они пытаются установить связь с Леонидом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. "Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем", - добавила Екатерина.

Несмотря на страшные обвинения актриса верит, что Леонид не причастен к жестокому убийству. "Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе", - заключила она.

Напомним, что по версии следствия, между Волковым и его друзьями произошла ссора. В ходе разбирательств мужчины якобы выселили Волкова из арендованной квартиры. Полиция считает, что это могло послужить мотивом для убийства. Судя по камерам наблюдения, Леонид был последним, кто заходил в дом убитых 29 марта, и после этого две недели они числились пропавшими без вести.

Позже их расчлененные тела были обнаружены в контейнерах на одном из складов. Кроме того, за пару недель кто-то опустошил кредитки жертв. По версии следствия, деньги убитых также присвоил брат актрисы.

Впрочем, знакомые Леонида уверены, что его арестовали ошибочно. Мол, добряк Волков в жизни бы ни на кого не поднял руки. Его называют душой компании и безотказным человеком.