Украина нагло потребовала от Запада баснословные деньги на "план спасения", который обречен на провал

Замминистра иностранных дел Украины просто потребовал от стран Евросоюза 1% ВВП для нужд Незалежной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот я бы на месте Дмитро Кулебы (это фамилия такая и диагноз тоже) сейчас очень сильно обеспокоился своим собственным будущим. Потому что, возможно, сам того не желая, он уже фактически подготовил себе смену – резкую, жесткую, откровенно хамскую. Такого министра иностранных дел, который, судя по его высказываниям, является идеальным для Зеленского. Андрей Мельник – бывший посол Украины в Германии, ныне замминистра иностранных дел.

Мельник абсолютно гениален в своей хамской незамутненности. Он придумал совершенно гениальный план не только для того, чтобы "победить Россию" (на самом деле не получится), но и восстановить Украину. И поделился этим планом с мировой общественностью. Естественно, на английском языке.

- Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки, - заявил Мельник.

Это не просто обычное гигантское "дай-дай-дай-дай". Это уже практически претензия на мировое господство. Если учесть, что США требует от стран-членов НАТО выделять 2% на нужды обороны, то, Киев претендует на половину от этих сумм. Впрочем, более чем в половине этих стран расходы на обороны существенно ниже этой плашки, так что Киев заявил свои претензии на гораздо большее финансирование.

Вот, к примеру, США. За прошлый год ВВП страны составил 25 триллионов долларов. И если США решат удовлетворить аппетиты Киева, то им придется выделить Украине 250 млрд. баксов. 4 триллиона долларов у Германии, битте-дритте, отдавайте Киеву 40 млрд. Месье Макрон, отсчитайте 28 миллиардов, только не мелкими купюрами, пожалуйста. О, господа, давайте в очередь, в очередь, сукины дети. Считаем в графе "Приход" Великобритания - 32 миллиарда, Канада 22 миллиарда баксов, да не канадских, не суйте тут липу, вы не в Одессе на Привозе. О, синьора, вы из Италии, так, пишем с Вас ровно 20 ярдов "зелеными", пройдите в кассу, от вас готовы принять и мелкими купюрами.

Только с этих стран Украина хотела бы получить при таком подходе 392 миллиарда долларов, больше, чем составлял ее ВВП в самые лучшие и благополучные годы за всю ее короткую историю. А есть ведь еще и всякие мелкие в финансовом отношении Польша, Чехия, Финляндия, Румыния, Болгария, Испания, Голландия, Бельгия и еще пара десятков, которые под нависшим карающим мечом США добровольно-принудительно "сдают взносы" в новый "Союз меча и орала".

Очень увлекательно. Но что самое интересное, европейцы сами виноваты в том, что у Киева растут аппетиты и степень отношения Украины к ним, как к созданным исключительно для удовлетворения "незалежных хотелок". Никто из них не дал в морду Зеленскому, не послал Мельника (или наоборот) в ответ на все более наглые претензии, и те окончательно "потеряли берега".

А самое главное в "плане Мельника" знаете что? С этих денег можно будет столько украсть и откатить, что перестать воровать до конца жизни. Впрочем, это не про Зеленского и его команду. С одной стороны. А с другой, да сколько им там еще той жизни осталось… Кстати, и тому же Кулебе тоже.