Шведы протестуют против вступления страны в НАТО

Вступление Швеции в НАТО вызывает протесты в шведском обществе. Фото: Кадр видео

Вступление Швеции в НАТО вызывает протесты в шведском обществе. Так, во втором по величине городе королевства, Гетеборге, прошла акция протеста, участники которой выразили свое несогласие с политикой официального Стокгольма.

Шведы всегда гордились традиционной, многовековой политикой нейтралитета, которую в одночасье было решено изменить в угоду действующему правительству страны, решившему в срочном порядке подать официальную заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Акция в Гетеборге была столь многолюдной, что повлияла на движение транспорта в городе с полумиллионным населением.

- Жители города выразили протест против членства своей страны в НАТО и совместных военных учений «Аврора-2023», проходящих сейчас в Швеции. Похоже, не до всех дошла пропаганда, изобильно льющаяся на шведов из местных СМИ, - сообщила KP.RU генеральный консул Российской Федерации в Гётеборге Анастасия Федорова

Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия уже принята, а вот заявка Швеции до сих пор не ратифицирована двумя членами альянса – Турцией и Венгрией. Причина – случаи вандализма в отношении священной для мусульман книги, Корана, в Швеции.

Министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение Анкарой членства Швеции в НАТО находится в «далекой точке».