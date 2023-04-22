Лукашенко развеял опасения Си Цзиньпина: лидеры договорились о "всепогодном стратегическом партнерстве"

Александр Лукашенко встретился в Пекине с руководителем КНР Си Цзиньпином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прибалты снова отличились: МИД Эстонии решил вызвать китайского посла, чтобы выговорить ему за слова дипломатического представителя КНР во Франции. Тот, дескать, усомнился в реальном суверенитете бывших советских республик и отметил, что они не имеют эффективного статуса в международном праве". Реакция, мягко говоря, не адекватна "проступку". И вполне вероятно, что вскоре Эстония повторит путь Литвы, которая сама себя вычеркнула с "глобуса Китая". Дурной пример заразителен, в отличие от положительного. А ведь могли бы взять пример с президента Белоруссии и попытаться заложить добрые и взаимовыгодные отношения с Пекином, как это последовательно делает Минск. Недавний визит Александра Лукашенко в Пекин и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином почему-то быстро вышли из фокуса внимания СМИ, хотя заслуживали гораздо большего анализа. Одним из интересовавших лидера КНР вопросов явно была оценка проводимой Россией СВО президентом Белоруссии и перспективы Минска в связи с этим.

Вопрос далеко не праздный, если учесть, что 25 километрах от Минска находится особая экономическая китайско-белорусская экономическая зона "Великий камень", а также Белоруссия имеет своем место при реализации китайского трансконтинентального проекта "Один пояс – один путь". Технопарк "Великий камень" уже пережил две волны китайской эмиграции из Белоруссии. Сначала в 2020-м, после попытки госпереворота, его покинули значительная часть китайского персонала, а после начала СВО прошла вторая волна оттока.

Китайцы, которые всегда проявляют особую осторожность, после этого притормозили реализацию проекта, ожидая итогов спецоперации. Да и в целом в области сотрудничества с Белоруссией китайские компании проявляют наибольшую активность в тех областях, которые не затронуты американскими и европейскими санкциями.

Однако, по итогам визита Лукашенко и сопровождавшей его команды, можно сказать, что в целом Александру Григорьевичу удалось развеять опасения товарища Си. Подписаны более 30 соглашений и контрактов на сумму около 3,5 млрд. долларов, дальнейшему развитию вышеобозначенных инициатив со стороны лидера КНР дано "добро". В немалой степени это было подкреплено серьезным ростом белорусско-китайского товарооборота (примерно на 33% за 2022-й), составившего в прошлом году 5,8 млрд. долларов. Понятно, что для Китая это капля в море, а для Белоруссии Китай стал вторым по величине торговым партнером после России, но китайцев в этих отношениях явно порадовала динамика развития. Не огорчает их и баланс товарооборота – экспорт Белоруссии в КНР в прошлом году составил 753 млн долларов США, а вот обратный товарный поток из Китая в Минск практически в три раза больше.

И перспектива дальнейшего развития торговых отношений между странами, поскольку Белоруссия нуждается в технологическом переоснащении и переоборудовании своих производств и транспортной инфраструктуры, весьма впечатляюща. В самой Белоруссии в развитии сотрудничества с Пекином заинтересованы те местные руководители, которые опасаются чрезмерного усиления позиций России и намерены уравновесить это влияние китайским. Очень большие ожидания у Минска от развития военно-технического сотрудничества с Пекином.

Вот только есть один нюанс, вернее, два. С одной стороны, обязательным условием китайских капиталовложений является их окупаемость (и тут, скажем, прямо, нам есть чему поучиться у Пекина). А с другой – китайский бизнес вкладывает свои средства через государственно-промышленный инвестиционный холдинг, связанный с окружением Си Цзиньпина, что является в некоторой степени дополнительной гарантией "приличного поведения" второй стороны. Обжегшись на Украине, китайцы не хотят даже теоретического повторения с любым другим партнером.

Китайцы очень осторожны, они предпочитают не "семь раз отмерить", а семьдесят семь, прежде, чем раз отрезать, но пока можно констатировать, что Александр Лукашенко добился своих целей, поскольку обе стороны договорились о развитии "всепогодного стратегического партнерства". А уж какой будет в этих отношениях погода, покажет время.