Станислав Любшин рассказал, что «был пропойцей. Много безобразничал. Но играл так, что женщины сознание теряли»

Задумка постановки принадлежит народному артисту России Станиславу Любшину. Фото: Олег Королев

Задумка этой постановки принадлежит народному артисту России Станиславу Любшину. Он давно живет идеей сделать спектакль о судьбе некогда известных, а в старости забытых, одиноких актеров, которые находят последний приют в богадельне или в больнице для алкоголиков. Умирают там в нищете и болезнях. Про таких говорят: талант был, а судьбы не вышло, как в повести Александра Куприна «На покое», по мотивам которой поставлен спектакль.

Почему эта тема захватила Любшина, трудно найти объяснение. Он и признанный, и не забытый, и не одинокий – рядом жена, которая на 40 лет моложе. И выглядит он лучше многих. Хотя спектакль поставлен к его юбилею - 6 апреля Любшину исполнилось 90 лет, и в это трудно поверить. Но из песни слов не выкинешь: в начале действия к микрофону выходит молодая актриса и поёт сладким голосом Мэрилин Монро «Happy birthday to you, Станислав Андреевич».

Фото: Олег Королев

Ну а продолжение будет почти как у Куприна: купец Нил Овсянников не любил театр. Ну как не любил... Он его ненавидел. Однако в память о своём единственном сыне, который после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства, основал в годовщину его смерти «Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова.

В этом богоугодном учреждении в данной момент живут пятеро старых, бездомных актеров. Нетвердым шагом они выходят на сцену: Станислав Любшин, Евгений Киндинов, Александр Семчев, Виктор Кулюхин, Владимир Краснов. И поют народную песню «Чёрный ворон». С акцентом на: «Ты добычи не дождёшься. Чёрный ворон, я не твой». Мол, списывать их на берег еще рано.

Режиссер Кирилл Вытоптов назвал жанр спектакля - больничное кабаре. Потому что действие происходит в больнице. И сил для настоящего кабаре у действующих лиц уже нет. Художник-сценограф Нина Абдрашитова соединила на сцене несоединимое: в эстрадной «ракушке» стоят медицинские кровати с казенными одеялами в клеточку. Ну раз кабаре, значит положено выходить «на эстраду»: обитатели богадельни исполняют попурри из: «Шумел камыш», «На сопках Маньчжурии», «Колокольчик звенит»… Неожиданно один из них воображает себя королем Лиром. Остальные вынуждены включаться в эту игру. То ли это театр, то ли утро в сумасшедшем доме.

Фото: Олег Королев

Чем еще заняты старые актеры на покое? Они выясняют отношения, спорят, кто талантливый, а кто бездарный (любимая тема), обсуждают сны: если иголка с ниткой - это непременно к дороге. Герой Любшина - трагик Славянов-Райский выдает пронзительные монологи из разных своих ролей, например, про то, что «когда мы уйдем со сцены, пройдет время, нас забудут, забудут наши лица, голоса...». Это из Чехова.

Когда-то его Славянов-Райский пользовался бешеным успехом. Но был пропойцей. Пил чрезмерно и много безобразничал. Жил с размахом... А как играл! Заставлял публику и плакать, и смеяться. Бывало, женщины даже сознание теряли. Но кутежи загубили его гигантский талант. Любшин настолько присвоил себе этот образ, что впечатление - он рассказывает о себе: «Мне уже почти 100 лет. Как всё пролетело. Никого нет, где внуки, где дети? Саша (это он обращается к Семчеву), чего там тянешь, давай стакан…».

Но вдруг он декламирует Есенина «Русь советскую». И если строчки: «Я никому здесь не знаком, А те, что помнили, давно забыли...» - еще как-то монтируются с темой спектакля о забытых актерах, то финал:

«Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь», - как будто из другой оперы.

Сцена из спектакля "Третий звонок, господа!". Фото: Олег Королев

Режиссер Кирилл Вытоптов после спектакля объяснит эти «вольности»:

- Повесть Куприна очень маленькая. Оттолкнувшись от нее, мы поплыли дальше и получился полифонический микс в жанре больничного кабаре, где есть и лирика, и чёрный юмор, и Куприн, и наши мысли. Мы решили обогатить спектакль историями самих артистов.

Спектакль создавался «этюдным методом», на ходу, в актерских импровизациях. Как пела Алена Апина: «Я его слепила из того, что было, А потом что было, то и полюбила».

- Вообще это история не моя, она пришла ко мне случайно. Станислав Любшин давно живет этой идеей, - снял с себя ответственность Кирилл Вытоптов.

Александр Семчев. Фото: Олег Королев

Но Станислав Андреевич сообщил, что «ещё только знакомится» со своим героем, еще в поиске характера. Александр Семчев рассказал, что попал в спектакль «удивительным образом». Он лет на 40 моложе Любшина, но играет как будто его ровесника. Потому что «есть сострадание к своим партнёрам»: Семчев почувствовал, что может быть полезен им на сцене, например, в роли поводыря (в прямом смысле слова), то руку подать, то провести по темным кулисам. «Одно я понял: из актерской профессии надо уходить вовремя, но что такое вовремя никто не знает». Уж этот сладкий яд славы и успеха.

Идея сделать бенефис Станислава Любшина к его 90-летию логичная. Но было бы правильно, чтобы материал опирался не на актерские импровизации, а на крепкую драматургическую основу с сюжетной линией. Когда её нет, действие распадается на отдельные эпизоды и «концертные номера» в стиле... больничного кабаре.

Трудно пока оценить, насколько зрителям будет интересен спектакль на внутрицеховую тему, да еще с уклоном в старость. Хотя какая старость? Станислав Любшин в такой прекрасной физической форме, что смотреть приятно. Потому что красивый. И совсем не старик.