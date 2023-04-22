Диалог стран и поколений: в Екатеринбурге пройдет Евразийский экономический форум молодежи

Ректор УрГЭУ Яков Силин. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

24-28 апреля в Екатеринбурге состоится XIII Евразийский экономический форум молодежи. Организатор ЕЭФМ – Уральский государственный экономический университет. В 2023 году форум пройдет не только в УрГЭУ, но и в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.

ЕЭФМ объединил четыре континента

Тема ЕЭФМ-2023 – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Свое видение развития городов и стран в сложившейся непростой экономической и геополитической обстановке предложат представители России, Белоруссии, Казахстана, Франции, Германии, Венгрии, Чехии, Беларуси, Китая, Корея и других стран мира.

Участие в диалоге стран и поколений подтвердили более 2 000 экспертов и гостей: ученые, представители сферы образования, властных структур, предпринимательского сообщества, дипломаты из 42 стран, в частности Чрезвычайные и Полномочные Послы государств Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

- 35 послов подтвердили участие, всего 75 дипломатов. В условиях санкций и беспрецедентного давления на Россию к нам едут главы дипломатических ведомств десятков стран, чтобы посмотреть, как мы живем и что мы планируем, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ректор УрГЭУ Яков Силин.

Дипломаты примут участие в торжественном открытии Евразийского экономического форума молодежи, в Международном дипломатическом форуме и в Круглом столе «Диалог на равных» со студенческой молодежью.

На форум молодежи зарегистрировались более 11 800 участников. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Медиафорум и школа журналистики «КП»

Впервые на ЕЭФМ при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» состоится медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В его работе примут участие руководители более 40 флагманских СМИ России и стран-участниц XIII ЕЭФМ. 24 апреля на пленарном заседании выступят генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, председатель комитета ГД РФ по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, зампред Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, советник генерального директора «Первого канала» Александр Ильин и другие. Они обсудят, как сегодня трансформируется экономическая модель СМИ, что делать с блогерами, желающими иметь только права, но не обязанности журналистов, а также готовит ли Госдума РФ законы, которые усилят статус и гарантии профессиональных журналистов.

25 апреля мастер-классы журналистского мастерства проведут обозреватель «Комсомолки», заслуженный журналист РФ, лауреат множества профессиональных премий (в том числе высшей награды журналистского сообщества - премии «Золотое перо России») Галина Сапожникова и главный редактор «КП»-ТВ Александра Лябина.

Тема выступления Галины Михайловны «Запрещенные приемы в журналистике. Где заканчивается человек и начинается журналист?», а Александра расскажет, как сделать видео с миллионными просмотрами. Кроме этого Галина Сапожникова проведет презентацию Школы журналистики и новых медиа, которую в этом году запускает «Комсомольская правда».

За победу - 5 баллов к результатам ЕГЭ

В основную программу XIII ЕЭФМ входят 45 конкурсов, в том числе включенные в перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ. Они проводятся в рамках 6 Конгрессов: экономистов и финансистов, стратегов, управления и права, инноваторов, предпринимательства и инжиниринга, школьников.

Участники будут говорить о цифровых открытиях, проблемах государственного строительства и прав граждан, проведут исследования, связанные с правом, бизнесом, аудитом и управлением, предложат идеи по государственному, муниципальному и корпоративному управлению.

Тезисы лучших работ ежегодно объединяются в сборник. Так, в 2022 году материалы XII ЕЭФМ заняли 1 000 страниц. Жюри оценило достойными дальнейшей реализации порядка половины предложенных молодежью проектов. Авторы лучших работ получают денежные призы, дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла – в магистратуру УрГЭУ – единственного на Урале профильного экономического вуза.

Фестиваль культур на ЕЭФМ. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Совет ректоров, спорт и культура

Руководители 72 российских и зарубежных вузов выступят на Совете ректоров, который состоится в рамках ЕЭФМ в резиденции Президента РФ – Доме Севастьянова. На повестке – проблемы и тенденции развития заведений высшей школы, укрепление международного взаимодействия на научном и образовательном поприще. В частности, будут заключены новые соглашения о сотрудничестве между университетами.

Традиционно в рамках ЕЭФМ состоится Турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени гроссмейстера Анатолия Карпова. В этом году программа форума впервые включает и Всероссийские соревнования по самбо. Участникам спортивных мероприятий могут быть присвоены новые разряды.

Еще одна новинка этого года – творческий конкурс «Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами молодежи». Участники от 13 до 25 лет представляют работы в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии, скульптуры и дизайна. В экспертную комиссию входят председатель команды учреждений системы ООН в России, директор Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов, эксперты УрГЭУ и клуба ЮНЭСКО «Совушка». 15 лучших произведений будут выставлены на Фестивале культур, приуроченном к торжественному открытию XIII ЕЭФМ в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Евразийский экономический форум молодежи пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.