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Экономика22 апреля 2023 19:13

Диалог стран и поколений: в Екатеринбурге пройдет Евразийский экономический форум молодежи

Мероприятие объединит 11 800 участников из 108 стран и 79 регионов России
Ректор УрГЭУ Яков Силин. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Ректор УрГЭУ Яков Силин. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

24-28 апреля в Екатеринбурге состоится XIII Евразийский экономический форум молодежи. Организатор ЕЭФМ – Уральский государственный экономический университет. В 2023 году форум пройдет не только в УрГЭУ, но и в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.

ЕЭФМ объединил четыре континента

Тема ЕЭФМ-2023 – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Свое видение развития городов и стран в сложившейся непростой экономической и геополитической обстановке предложат представители России, Белоруссии, Казахстана, Франции, Германии, Венгрии, Чехии, Беларуси, Китая, Корея и других стран мира.

Участие в диалоге стран и поколений подтвердили более 2 000 экспертов и гостей: ученые, представители сферы образования, властных структур, предпринимательского сообщества, дипломаты из 42 стран, в частности Чрезвычайные и Полномочные Послы государств Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

- 35 послов подтвердили участие, всего 75 дипломатов. В условиях санкций и беспрецедентного давления на Россию к нам едут главы дипломатических ведомств десятков стран, чтобы посмотреть, как мы живем и что мы планируем, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ректор УрГЭУ Яков Силин.

Дипломаты примут участие в торжественном открытии Евразийского экономического форума молодежи, в Международном дипломатическом форуме и в Круглом столе «Диалог на равных» со студенческой молодежью.

На форум молодежи зарегистрировались более 11 800 участников. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

На форум молодежи зарегистрировались более 11 800 участников. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Медиафорум и школа журналистики «КП»

Впервые на ЕЭФМ при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» состоится медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В его работе примут участие руководители более 40 флагманских СМИ России и стран-участниц XIII ЕЭФМ. 24 апреля на пленарном заседании выступят генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, председатель комитета ГД РФ по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, зампред Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, советник генерального директора «Первого канала» Александр Ильин и другие. Они обсудят, как сегодня трансформируется экономическая модель СМИ, что делать с блогерами, желающими иметь только права, но не обязанности журналистов, а также готовит ли Госдума РФ законы, которые усилят статус и гарантии профессиональных журналистов.

25 апреля мастер-классы журналистского мастерства проведут обозреватель «Комсомолки», заслуженный журналист РФ, лауреат множества профессиональных премий (в том числе высшей награды журналистского сообщества - премии «Золотое перо России») Галина Сапожникова и главный редактор «КП»-ТВ Александра Лябина.

Тема выступления Галины Михайловны «Запрещенные приемы в журналистике. Где заканчивается человек и начинается журналист?», а Александра расскажет, как сделать видео с миллионными просмотрами. Кроме этого Галина Сапожникова проведет презентацию Школы журналистики и новых медиа, которую в этом году запускает «Комсомольская правда».

За победу - 5 баллов к результатам ЕГЭ

В основную программу XIII ЕЭФМ входят 45 конкурсов, в том числе включенные в перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ. Они проводятся в рамках 6 Конгрессов: экономистов и финансистов, стратегов, управления и права, инноваторов, предпринимательства и инжиниринга, школьников.

Участники будут говорить о цифровых открытиях, проблемах государственного строительства и прав граждан, проведут исследования, связанные с правом, бизнесом, аудитом и управлением, предложат идеи по государственному, муниципальному и корпоративному управлению.

Тезисы лучших работ ежегодно объединяются в сборник. Так, в 2022 году материалы XII ЕЭФМ заняли 1 000 страниц. Жюри оценило достойными дальнейшей реализации порядка половины предложенных молодежью проектов. Авторы лучших работ получают денежные призы, дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла – в магистратуру УрГЭУ – единственного на Урале профильного экономического вуза.

Фестиваль культур на ЕЭФМ. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Фестиваль культур на ЕЭФМ. Фото предоставлено организаторами ЕЭФМ

Совет ректоров, спорт и культура

Руководители 72 российских и зарубежных вузов выступят на Совете ректоров, который состоится в рамках ЕЭФМ в резиденции Президента РФ – Доме Севастьянова. На повестке – проблемы и тенденции развития заведений высшей школы, укрепление международного взаимодействия на научном и образовательном поприще. В частности, будут заключены новые соглашения о сотрудничестве между университетами.

Традиционно в рамках ЕЭФМ состоится Турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени гроссмейстера Анатолия Карпова. В этом году программа форума впервые включает и Всероссийские соревнования по самбо. Участникам спортивных мероприятий могут быть присвоены новые разряды.

Еще одна новинка этого года – творческий конкурс «Я художник. Цели ООН в области устойчивого развития глазами молодежи». Участники от 13 до 25 лет представляют работы в жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии, скульптуры и дизайна. В экспертную комиссию входят председатель команды учреждений системы ООН в России, директор Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов, эксперты УрГЭУ и клуба ЮНЭСКО «Совушка». 15 лучших произведений будут выставлены на Фестивале культур, приуроченном к торжественному открытию XIII ЕЭФМ в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Евразийский экономический форум молодежи пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов.

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