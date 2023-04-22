Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Муратов спас в бою наводчика из горящей бронемашины

Старший прапорщик Альмурат Муратов и рядовой Максим Тюкаркин Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

СПАС 19 РАНЕНЫХ ИЗ ПОД РАКЕТНОГО ОБСТРЕЛА

Рядовой Максим Тюкаркин

«С первых дней специальной военной операции водитель медицинского отряда рядовой Максим Тюкаркин выполнял боевые задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненным бойцам и эвакуации их в безопасные районы, чем спас жизни более 30 военнослужащим. В один из дней район размещения российских подразделений был подвергнут артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. Максим, рискуя собственной жизнью, вывел из-под обстрела 3 автомашины в безопасное место. При выполнении мероприятий по медицинскому обеспечению группировки войск на одном из направлений, входил в состав эвакуационной бригады. При эвакуации 19 раненных военнослужащих подразделение рядового Тюракина подверглось ракетному обстрелу со стороны националистов. Не смотря на угрозу жизни, проявив личное мужество и отвагу, умело маневрируя вверенной ему техникой, вывел колонну из под обстрела, доставив раненных военнослужащих в безопасный район».

ВЫТАЩИЛ НАВОДЧИКА ИЗ ГОРЯЩЕЙ БРОНЕМАШИНЫ

Старший прапорщик Альмурат Муратов

«В ходе продвижения по населенному пункту подразделение десанта обнаружило хорошо оборудованный рубеж обороны, а также большое количество живой силы противника. Не растерявшись в ситуации, старший прапорщик Альмурат Муратов вместе с подчиненными атаковал позиции врага. В результате огнем из личного стрелкового оружия и огневых средств боевой машины Муратов подавил 6 огневых точек противника, уничтожил 10 человек личного состава и 2 единицы вражеской бронированной техники. В ходе боя одна из боевых машин российских десантников была выведена из строя выстрелом из противотанкового гранатомета. Не теряя времени, Альмурат вытащил из поврежденной машины раненого наводчика, оказал ему первую помощь, укрыв его в безопасном месте, и продолжил вести бой. Высокий профессионализм старшего прапорщика Альмурата Муратова и умелое руководство им подчиненным подразделением, позволили нанести значительный урон противнику, который был вынужден отступить с укрепленных оборонительных рубежей на неподготовленные позиции».