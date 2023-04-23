60-летняя звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина тайно вышла замуж

Елена Валюшкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина вышла замуж в третий раз. Свою свадьбу 60-летняя актриса рассекретила на недавней премьере фильма «Вызов». В космической ленте она сыграла одну из самых ярких ролей в своей кинокарьере. На показ Валюшкина пришла не одна. Спутник Елены - импозантный мужчина в очках – нежно держал ее за руку. Журналистам актриса представила его коротко: «Андрей, мой молодой человек».

Однако репортеры заметили, что на безымянном пальце Валюшкиной красуется обручальное кольцо. Актриса не стала отпираться и призналась: они с Андреем поженились.

«Да, мы были уже в загсе. Мы сразу за сыночком моим», - рассказала Валюшкина в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Валюшкина пришла на премьеру вместе с мужем Андреем. Фото: кадр видео.

На вопрос: чем занимается ее избранник, актриса отшутилась: «Он не актер, с актерами мы завязали». По словам Елены, Андрей – финансист. Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Супруг Валюшкиной уже был женат, у него есть дети от предыдущих отношений. Взрослые сын и дочь Елены тепло приняли ее нового мужа.

«Они давно его знают, и у него дети есть», - рассказала артистка.

Валюшкина призналась, что Андрей ежедневно устраивает ей романтические сюрпризы. После двух неудачных браков она наконец-то нашла мужчину, с которым ей хочется прожить до конца жизни.

Елена Валюшкина на премьере фильма "Вызов". Фото: Иван МАКЕЕВ

В первый раз Елена вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина. Их брак продлился больше десяти лет. На репетициях спектакля «Внезапно прошлым летом» у Валюшкиной случился бурный роман с актером Александром Яцко. Они были вместе около 20 лет, у супругов родились двое детей. Сын Василий и дочь Мария сохранили теплые отношения с отцом. Сама же актриса считает бывшего мужа предателем. Яцко изменял жене, а потом поселился в квартире Елены с молодой женой и ребенком.

«Первый муж лишил меня съемок в кино, отобрал жилплощадь и проклял. Как можно с ним общаться? А что касается второго… Женатый мужчина-бабник с детьми и обязательствами - «крыса», - говорила Елена в одном из интервью.