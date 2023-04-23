15-летняя дочь Глюкозы объявила, что бросит школу после девятого класса и пойдет работать

Наталья Ионова с мужем Александром Чистяковым и дочками Лидой и Верой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Старшая дочь Глюкозы Лидия Чистякова объявила, что не собирается продолжать образование после 9-го класса. Девушка сообщила, что уйдет из школы и будет работать. Наследница Глюкозы решила пойти по стопам знаменитой матери и стать певицей. Недавно Лидия выпустила свой первый сольный альбом. Девушка сама пишет музыку и тексты. В середине июня она планирует дать первый сольный концерт. Юная певица выступает под псевдонимом Рэй.

Вместе с мамой Лидия пришла на премьеру мультфильма «Яга и книга заклинаний», в котором она озвучила одного из персонажей. Отвечая на вопросы журналистов о планах на будущее, дочь звезды призналась: она собирается уйти из школы.

«Я, если честно, после 9-го класса ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», - рассказала Лидия порталу Woman.ru.

Дочь Глюкозы часто экспериментирует со своей внешностью. Фото: соцсети.

В браке с бизнесменом Александром Чистяковым 36-летняя Глюкоза воспитывает двоих дочерей. И если младшая, 11-летняя Вера неизменно радует маму, то старшая Лида не раз приносила певице огорчения. К 14 годам девочку отчислили из двух школ. Из дорогих частных учебных заведений наследница звезды вылетела за плохое поведение. Наталья Ионова с пониманием относится к сложному переходному возрасту дочери, ведь когда-то она сама была трудным подростком. Артистка считает, что Лида – слишком яркая и неординарная девочка, поэтому учителя придираются к ней.

- Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений, - рассказывала Наталья в Youtube-шоу «Джарахов».

Певица призналась, что из одной школы Лиду выгнали за курение. В отличие от педагогов и директора учебного заведения Глюкоза не стала ругать свою кровиночку за неподобающее поведение. Вместо этого Наталья Ионова предложила оборудовать в школах курилки для старшеклассников.

- Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! – призывала звезда.