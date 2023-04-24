В России появился сервис подбора вузов со специальностями по искусственному интеллекту

Альянс в сфере искусственного интеллекта запустил сервис подбора вузов с лучшими учебными программами по машинному обучению и анализу данных. Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть»

Все больше школьников мечтают получить профессию, связанную с IT-технологиями. Специально для них в России запустили сервис по подбору вузов, в которых обучают специалистов по искусственному интеллекту.

Сайт «Путеводитель абитуриента» был разработан при участии ведущих технологических компаний России и крупнейших работодателей, объединившихся в Альянс в сфере искусственного интеллекта. В объединение входят «Газпром нефть», Яндекс, Сбер, VK, МТС, Сибур, Уралхим, Русагро, VK, Российский Фонд прямых инвестиций, Северсталь, группа «Самолет».

На образовательной платформе собраны лучшие учебные программы по машинному обучению и анализу данных. Сайт предназначается для выпускников и родителей, желающих узнать больше о возможностях искусственного интеллекта и связанных с ним профессиях.

Новый сервис поможет ребятам определиться с выбором будущей специальности и понять, какой именно вуз лучше всего подходит для их целей. Следуя подсказкам сервиса, школьники смогут выбрать высшее учебное заведение, диплом которого существенно повысит шанс на трудоустройство в компании Альянса.

Кроме каталога вузов на сайте есть раздел, рассказывающий о поступлении, курсах подготовки абитуриентов и олимпиадах, позволяющих получить дополнительные баллы к ЕГЭ. На платформе также собраны полезные статьи и выступления экспертов – представителей компаний Альянса.

«Для нас с партнерами по Альянсу важно участвовать в развитии высшего образования в области анализа данных и машинного обучения. Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с университетами, создаем совместные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта и обручающие материалы, которые уже доступны и в новом «Путеводителе абитуриента», — рассказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

По его словам, новые образовательные проекты в сфере искусственного интеллекта сегодня разрабатываются не только для студентов, но и для преподавателей, желающих повысить свой профессиональный уровень.

«Газпром нефть» в рамках своей системы «Лига вузов» создает программы дополнительного обучения профессорско-преподавательского состава вузов, участвует в аккредитации существующих программ обучения и создании новых образовательных стандартов для профессий в области искусственного интеллекта», – отметил Илья Дементьев.