О природе убийства и воспитании мужчины

Кино тогда хорошо, когда мечтаешь, чтобы оно не закончилось. Фильм «Доктор» (режиссер Артем Темников) - именно такое кино

Собираясь на кинофестиваль, прочла в свежем номере «Комсомолки»: женщины не хотят рожать даже одного ребёнка. В самом деле – дети стали сегодня очень проблемными. Агрессия, суицид, травля слабых, половая распущенность, насилие, наглость, игровая и виртуальная зависимость, наркотики. Как с этим справляться?

Второй день просмотра «Российского кино» показал, что эта тема волнует кинематографистов не меньше. Что можно противопоставить наступающей на нас детской социопатии?

Капля нежности в миллионе ванн

Детская сборная спортсменов-пловцов в фильме «Наводнение» (режиссер Иван Твердовский) живёт своей беспризорно-диковатой жизнью примитивного казарменного быта. Гнобит и затравливает одну из девочек. После смерти сестры ее забрала к себе тренер, муж которой, главный тренер, сделал девочку наложницей. Тетка в полном остервенении убивает ее.

Таков сюжет. Рассказан он, по мне, практически матерно: переполнен мерзкой физиологией и отвратительными ее деталями. Но критика приняла этот шокирующий стиль, наградила исполнительницу главной роли (актриса Анна Слю). Мне фильм показался интересен детской темой.

Затравленная девочка была нема (психологическая травма), но проявила знаки нежности к мальчику, который ей понравился. Тот их принял. И даже начался целомудренный детский роман, но тут же и закончился из-за попытки мальчика перейти к интиму. Для той, кого уже насиловал взрослый родственник и для которой нежность мальчика была спасением, «каплей в миллионе ванн», как он назвал их тренировочный бассейн, интим оказался неприемлем. А начало возможной любви обернулось еще одним ударом. И девочка дала себя убить озверевшей от ревности взрослой женщине.

Дети - отражение мира взрослых. Гипертрофированное и искривленное, поэтому детский мир более страшен в этой имитации взрослого.

Доктор лечит нас от боли

Кино тогда хорошо, когда мечтаешь, чтобы оно не закончилось. Фильм «Доктор» (режиссер Артем Темников) - именно такое кино. Оно о детском психиатре Иване Христофорове (последняя роль Сергея Пускепалиса). Он лечит тех самых социопатов, невротиков, агрессивно-суицидальных подростков, которых формирует больное взрослое общество. Среди его пациентов «Существо», не воспринимающее себя человеком; «Фашист», для которого кумир - Гитлер и его план истребления «недочеловеков»; Злата, которую мать запирала в шкаф, приводя в дом нового мужчину; «Душитель», играющий по ночам с ребятами в «собачий кайф» с удушением; десятилетний Ваня, которого мать все еще кладет спать в свою кровать…

Диагноз доктора: этих детей никто не любит. Это дети, которым все время больно. Болит их душа. А доктор умеет вылечить эту боль (Фамилия Христофоров недаром содержит корень от имени Христа). Причем, лечит он не столько лекарствами, сколько воспитанием. Для каждого придумывает, как это сделать, находит свой инструмент.

Но, конечно, главный инструмент - он сам. Добрый и терпеливый человек, способный любить других людей. Той любовью, которая не ждет благодарности, не требует почитания, не ставит условий. Он принимает человека таким, какой тот есть. И берет его под крыло благодатной любви. Еще один, после «Плотника» фильм-притча. С ответом - что излечивает наших проблемных детей.

Думаю, ответ получается убедительным благодаря присутствию на экране актера -великого таланта, к прискорбию, погибшего вскоре после съемок и памяти которого посвящен фильм. Сергей Пускепалис создает вокруг себя ауру такого дружелюбия, что начинаешь вживую чувствовать и осознавать целительную теплоту естественного человеческого существования. К которому тянет прикоснуться. И дефицит которого так разрушает нашу жизнь.

Воспитание мужчины

Фильм «Приключения маленького Бахи» (режиссёр Александр Галибин) покорил меня как зрителя, вопреки ожиданиям. Дагестанский восьмилетний мальчик из горного села оказался так великолепен своей основательностью, смышлёностью, хитрецой, забавной взрослостью, что поневоле влюбил в себя. А фильм буквально втянул в простую, органичную, незамысловатую жизнь семьи, небогатой, но работящей, придумывающей способы выживать и даже «устроить бизнес» - выводить цыплят в самодельном инкубаторе или купить племенного быка, но тут же и продать для оплаты лечения семейной родоначальницы, бабушке Бахи. Признаться, давно не видела такого достоверного, с чувством доброго юмора изображения обычной, но счастливой при этом жизни.

Но главное, что несет в себе этот фильм, - тема воспитания мужчины. Начинается с того, что бабушка объясняет внуку: мужчина должен уметь убивать скотину. Баха решает помочь ей и режет курам шеи. Потом сельский учитель преклонных лет по-своему объясняет «технологию» забоя скотины, дарит Бахе пистолет и кинжал, чтобы тот смог избавить заболевшего быка от страданий, освободив его душу. Баха пожалел быка, и только понарошку пострелял в него.

Потом услышал, как бабушка заявила себя старшей в семье, что давало ей право все решать, - и тут же и он заявил о своем праве, как члена семьи знать все о ней и иметь право голоса. И так нанизываются - деталь за деталью - все новые представления мальчика о том, каким должен быть настоящий мужчина: умелый и заботливый, готовый справиться даже с убийством, если оно включено в перечень хозяйственных работ, но бережливого и берегущего семейное благополучие.

Сама жизнь, когда она течет естественно и по законам правильного устройства, становится воспитателем.

Неужели только высоко в недоступных горах сохранился пока уклад такой жизни?

Растревожена душа сегодняшними фильмами. Что же ждет зрителя завтра?

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