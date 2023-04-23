Виталий Коротич: Даже сторонников Байдена смущает его здоровье

Виталий Коротич

Результаты опроса общественного мнения в США показывают, что хотя 47 % сторонников Демократической партии и видят Байдена участником президентской кампании 2024-го… Тем не менее, многие молодые избиратели опасаются: возраст помешает нынешнему хозяину Белого дома «эффективно работать в течение второго президентского срока».

Об этом сообщило издание The New York Times, и уже ночью информация разлетелась по всем информагентствам.

…- Все терпят и ждут, что же будет? - так прокомментировал настроение в американском обществе в эфире Радио «Комсомольская правда» известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич. - Все дело в том, что в Америке пока «не произошло выделение» новых авторитетов, новых людей, новых имен, новых тезисов, новых каких-то курсов.

И поэтому вопрос о здоровье Байдена - он, в какой-то степени, совпадает со здоровьем его политического курса. Вспомните наше брежневское Политбюро ЦК КПСС…

- Хорошо помню.

- … где были все эти наши старперы, которые очень медленно и плохо думали.

Вот и в США даже сторонники Байдена считают, что способы проверки, контроля стариков, рвущихся к власти, очевидно, должны быть поставлены на достаточно серьезный уровень.

В мире немало есть стариков, которые не хотят уходить от власти. И, поэтому, очень подробные обмены сообщениями о их состоянии здоровья должны быть обязательно.

В Америке такая информация появляется все время.

- А толк в этом есть?

- В любом случае, это очень важно. Когда 80-летний политик хочет поруководить еще четыре года, то, в общем-то, вопрос стоит не только о том, как он станет это делать, а - как его следующая четырёхлетка будут выглядеть с точки зрения здоровья.

Никто этого не знает, абсолютно никто.

- И все же - Байден себя в президенты «окончательно выдвинет»? Или - нет?

- Я, например, считаю, что Байден вряд ли будет кандидатом от демократов на выборах. Просто нет пока никого лучше. И вот его сейчас изучают со всех сторон… Но, в конце концов, выяснится, что просто по здоровью он не может снова быть президентом. Непременно должен, обязательно должен появиться новый кандидат. Еще не было настоящих выдвижений, еще не было праймериз, еще ничего не было. Давайте подождем…

- И - мой традиционный вопрос - что вам пишут по этому поводу ваши американские друзья?

- Пока - ничего. Письма от моих друзей пойдут, когда появятся настоящие кандидатуры.

- А сейчас пока нету, да, таких вот писем, такой реакции?

- Абсолютно, абсолютно… Вот когда в СССР «единодушно избирали» (на съездах КПСС да пленумах ЦК) Брежнева или Черненко, мы не имели возможности вот так вот - серьезно - контролировать состояние их здоровья. И - только позже узнавали, что Черненко выкатывали на кресле перед телекамерами так, чтобы кресла не было видно.

В США же, судя по всему, хоть какой-то контроль за состоянием здоровья руководителей государства (нынешних и потенциальных) все же остается. Давайте подождем. Байдена сейчас «обсосут, обтрогают»… И, я думаю, что это хорошо. Это, мне кажется, исключит его из реальной гонки за президентство.