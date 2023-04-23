Россияне застряли в Судане из-за ожесточенных столкновений: Как их будут эвакуировать

B данный момент даже выходить за ворота посольства очень рискованно, потому что рядом идет интенсивная стрельба Фото: REUTERS

В Судане продолжаются ожесточенные столкновения регулярной армии с подразделениями элитного спецназа - Сил быстрого реагирования. Крупные военачальники с обеих сторон борются за власть. Попытки объявить перемирие ни к чему не приводят, число погибших уже перевалило за тысячу. В результате страна погрузилась в хаос, особенно тяжелое положение сложилось в столице Хартуме.

Российские граждане, находящиеся в Судане, сейчас доставлены на территорию нашего посольства за исключением одной женщины с ребенком, заблокированной в здании православной Нубийской метрополии. В диппредставительстве РФ находятся 140 человек, среди них не только россияне, но и граждане других государств, попросившие помочь им с эвакуацией. Однако организовать ее на самолете не удалось - столичный аэропорт охвачен пожаром, там идут боевые действия.

Российский посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что рассматривается другой вариант - вывезти людей в город Порт-Судан в 900 км от столицы и уже оттуда вылететь в Москву.

- Однако есть проблемы, - пояснил посол. - Имеется в виду наличие нужного автотранспорта с сопровождением и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин. Путь займет немалое время, и вести на такое расстояние женщин и детей - сложная задача.

Черновол добавил, что в данный момент даже выходить за ворота посольства очень рискованно, потому что рядом идет интенсивная стрельба. Конвой с французскими гражданами, решившимися покинуть страну, был атакован боевиками, несколько человек пострадали. Однако дипломат подчеркнул, что, если эскалация напряженности в Судане не спадет, посольство точно организует хотя бы частичную эвакуацию россиян.