На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал журналистам о суточных потерях ВСУ на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 70, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 130, на Херсонском до 45, на Донецком до 200.

По всей линии соприкосновения наши воины за минувшие сутки уничтожили 540 (за вчерашний день - 420) наемников киевского режима, пять украинских диверсионно-разведывательных групп, мобильную огневую группу ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц врага.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», - подчеркнул Конашенков.

Параллельно с ударами по Артемовску наша оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия наносит мощные удары с воздуха по скоплению резервов и складам противника: за сутки уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Они фактически остались без боеприпасов.

Выступающий отметил, что силами наше оперативно-тактической и армейской авиацией и ракетными войсками в Харькове поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, артиллерией нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Силы противовоздушной обороны перехватили за сутки украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2» (третья за год), три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3796 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8809 - танков и других боевых бронированных машин.

1093 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4642 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9699 - единиц специальной военной автомобильной техники.