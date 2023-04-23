"Не теряйте связи с традициями": Умер композитор из "Книги рекордов России" Алексей Муравлев

Алексей Алексеевич попал в «Книгу рекордов России» в категориях «Старейший пишущий профессиональный композитор» и «Старейший действующий профессиональный пианист, исполняющий свою музыку» Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Заслуженный деятель искусств РФ, советский композитор Алексей Муравлев умер 22 апреля на 99-м году жизни в своей московской квартире в Газетном переулке. Известный композитор был долгожителем. Только последние несколько лет болел, рядом с ним была до последних минут жизни супруга. Даже в почтенном возрасте (после 90 лет) композитор продолжал писать музыку. Стаж Муравлева – 75 лет.

В 2014 году Алексей Алексеевич попал в «Книгу рекордов России» в категориях «Старейший пишущий профессиональный композитор» и «Старейший действующий профессиональный пианист, исполняющий свою музыку». Муравлев отличался от коллег тем, что был композитором, который писал практически во всех известных жанрах: от произведений для фортепиано, камерных ансамблей, вокальных и хоровых сочинений до произведений для симфонического оркестра. Алексей Муравлев написал музыку к более чем сотни фильмов.

Первый художественный фильм, к которому Муравлев написал музыку был «Белый пудель» (1955 год) по рассказу Куприна. Композитор вспоминал: «К этому фильму была написана песня Сережи, которая стала очень популярна. Там еще такой припев: «играй, играй, шарманка, играй, по белому свету бродить помогай». Я писал музыку к фильмам «Муму», «Первое свидание». А в 1960 году на Ялтинской киностудии был снят «Дом с мезонином», с режиссером которого, Яковом Львовичем Базеляном, я был затем связан долгой дружбой». Музыку маэстро можно услышать в советских картинах: «Волшебная лампа Аладдина», «Черная береза», «Василий и Василиса», «Семен Дежнев». Ушла в народ песня «Виновата ли я» на музыку Муравлева к фильму «Тучи над Борском».

Судьба у Алексея Муравлева удивительная. Со школьных лет он учился в особой группе одаренных детей при Ленинградской консерватории. Не успел закончить школу-десятилетку, сдал один выпускной экзамен: «Я тогда учился в девятом классе, и мы с одним моим одноклассником решили сдать все предметы за десятый класс, чтобы кончить школу, но это нам удалось только отчасти. Началась война и мы были отправлены в эвакуацию, буквально за несколько дней до начала блокады. Таким образом, у меня аттестата зрелости нет, и я среднюю школу так и не окончил». Из Ленинграда Алексея с родителями эвакуировали в Свердловск. А там талантливого мальчика приняли на первый курс Свердловской консерватории, сразу на два факультета: на фортепианный и композиторский. Осенью 1944 года Алексея пригласили в Московскую консерваторию – пришлось поступать заново, и его взяли только на второй курс. Дипломной работой Муравлева стала симфоническая поэма «Азов-гора», за которую в 1950 году композитор получил сталинскую премию.

Алексей Алексеевич до 2013 года преподавал в Российской Академии музыки им. Гнесиных. У Муравлева было много учеников. В одном из последних интервью Муравлев дал такой совет молодым композиторам и музыкантам: «Не теряйте связи с традициями. И еще хотел бы пожелать больше какого-то бескорыстия в творческой работе. С тем, чтобы, осваивая творческое наследие, осваивая современную музыку, они все же пытались найти себя, чтобы их творческая личность состоялась. Сейчас столько возможностей, столько всего с чем можно знакомиться – поэтому, конечно, хочу пожелать, чтобы они не потерялись, не поддавались различным влияниям, и чтобы, найдя свой путь, все-таки оставались верными ему».