Кристина Орбакайте напела на элитное жилье в США: недвижимости хватит и для Никиты Преснякова, и для Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте дано позаботились о заграничных инвестициях, которые скрывали от широкой публики. Фото: социальные сети

51-летняя Кристина Орбакайте с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. Артистка отработала заранее запланированные концерты, телесъемки, рекламные контракты в России и уехала к семье в США. Раньше она жила на две страны. Но теперь на 2023 год у нее пока нет концертного графика по России, но Орбакайте готова вылетать на частные, корпоративные концерты. Апрель – май 2023 года Кристина Орбакайте в туре по Германии, отрабатывает концерты перенесенные раннее из-за пандемии.

Кристина Орбакайте напела сразу на несколько дорогих объектов недвижимости в США. У певицы есть квартира в элитном комплексе Майами - «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты площадью 285 кв м стоят $2,5 млн (203 млн руб). Налоги на эту недвижимость за год – около $40 тысяч. С балкона у Орбакайте открывается вид на Атлантический океан, рядом частный пляж, бассейн, рестораны.

Сейчас семья Кристины живет чаще в Нью-Йорке: муж Михаил и дочь Клавдия – граждане США. В Нью-Йорке Орбакайте 10 лет назад приобрела дом на Манхэттене. Тогда цена была $10,5 млн долларов, сейчас – почти 20. Сделку оформляли на юридическое лицо, чтобы скрыть имя хозяйки, однако оно всплыло, когда Орбакайте начала ремонтные работы. Тогда ремонтный проект из 13 этапов на 2014–2019 годы стал доступен на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями. Там же и указали имя собственника: Kristina Orbakaitе. Тут же предположили, что Орбакайте инвестировала деньги матери, иначе среди совладельцев мог бы числиться муж Кристины. Даже на сервисах Google фото дома замазано.

Кристина Орбакайте и ее семья максимально осторожны при покупке зарубежной недвижимости. Обнаружить записи о собственности из-за этого сложно. Не исключено, что певица приобретала и другие квартиры – к примеру, на сбережения матери. Данные факты не подтверждены, но активно обсуждаются в звездном закулисье.

По слухам: уже давно бабушка помогла купить внуку квартиру за границей. Фото: социальные сети

Старший сын певицы Никита Пресняков и его жена зарегистрированы в апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене. Цена: около $2 млн. По слухам: квартира куплена на сбережения знаменитой бабушки Никиты, но данную информацию никто из семьи подтверждать не станет. Никита Пресняков под именем Nick Pres снимает клипы американским музыкантам. Чтобы трудоустроиться, Никита получил грин-карту.

У Кристины Орбакайте также есть две квартиры в Москве – обе в элитных районах. Одну ей давным-давно подарила мать Алла Пугачева - в сталинке на Тверской-Ямской. Несколько лет назад семья выкупила соседнюю квартиру и увеличила площадь жилья. Сама Кристина Орбакайте несколько лет назад купила двухуровневые апартаменты в новостройке на Большой Грузинской улице.