Анекдоты: Я ворую в интернет-магазинах. Набираю себе всякого в корзину и ухожу не заплатив

Современным детям никогда не узнать эту боль...

В наше время мы смотрели матч Англия - Нигерия в черно-белом телевизоре.

Если ты прибавлял яркость, то пропадала сборная Англии.

Если ты уменьшал яркость, пропадала сборная Нигерии.

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Хозяйке на заметку.

Если ваша любимая кофточка после стирки стала вам мала, не спешите винить стиральную машину. Скорее всего, виноват холодильник.

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- Профессор, все в один голос говорят, что вы сумели спасти большое количество людей от неминуемой смерти. В чем заключаются особенности вашего метода?

- Ну... оперирую я довольно редко...

* * *

...И запомните, дети. Нищий не завидует богатому человеку, который дал ему милостыню. Нищий завидует другому нищему, которому больше подают. Помня это, вы будете адекватнее оценивать события, происходящие во взрослой жизни.

* * *

Одна японская фирма предложила свои услуги по ремонту часов на Спасской башне.

После ремонта они будут играть семь мелодий и с ними можно будет нырять на глубину до 300 метров.

* * *

Робот-пылесос был изобретен женщиной, которая хотела, чтобы ее муж сам убирал за собой носки.

* * *

- Здравствуйте, вы американец?

- Да, я американец.

- А вы были на Луне?

- Нет, не был.

- Так и запишем: американцы на Луне не были.

* * *

Приходит математик регистрироваться на биржу труда:

- И что вы умеете делать?

- Ну как что, считать умею хорошо.

- Тогда мы вас можем на космодром отправить работать.

- Ух ты! А какая конкретно работа меня ждет на космодроме?

- По специальности, конечно, считать будете... Три, два, один, пуск…

* * *

Женская память избирательна. То, как ее плохо подстригли, она запомнит на всю жизнь, а как язык в компьютере переключать, ей надо каждый раз заново показывать.

* * *

- Сынок, хочешь поехать в музей советских вещей и быта?

- Папа, я больше на дачу не поеду!

* * *

В поликлинике.

- Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам диплом об окончании мединститута.

* * *

Секретный агент устраивается в отель.

- Господин Бонд! Мы рады, что вы снова выбрали наш отель!

- Сколько раз вам повторять - Я! Майор!! Пронин!!!

* * *

Полицейский подходит к даме, лежащей на дороге у тротуара:

- Вам что, плохо? Сейчас вызову скорую помощь...

- Спасибо, не надо. Чувствую себя прекрасно. Это я место заняла, чтобы муж смог машину поставить.