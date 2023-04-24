Анекдоты: Я ворую в интернет-магазинах. Набираю себе всякого в корзину и ухожу не заплатив

Современным детям никогда не узнать эту боль...
В наше время мы смотрели матч Англия - Нигерия в черно-белом телевизоре.
Если ты прибавлял яркость, то пропадала сборная Англии.
Если ты уменьшал яркость, пропадала сборная Нигерии.
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Хозяйке на заметку.
Если ваша любимая кофточка после стирки стала вам мала, не спешите винить стиральную машину. Скорее всего, виноват холодильник.
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- Профессор, все в один голос говорят, что вы сумели спасти большое количество людей от неминуемой смерти. В чем заключаются особенности вашего метода?
- Ну... оперирую я довольно редко...
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...И запомните, дети. Нищий не завидует богатому человеку, который дал ему милостыню. Нищий завидует другому нищему, которому больше подают. Помня это, вы будете адекватнее оценивать события, происходящие во взрослой жизни.
* * *
Одна японская фирма предложила свои услуги по ремонту часов на Спасской башне.
После ремонта они будут играть семь мелодий и с ними можно будет нырять на глубину до 300 метров.
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Робот-пылесос был изобретен женщиной, которая хотела, чтобы ее муж сам убирал за собой носки.
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- Здравствуйте, вы американец?
- Да, я американец.
- А вы были на Луне?
- Нет, не был.
- Так и запишем: американцы на Луне не были.
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Приходит математик регистрироваться на биржу труда:
- И что вы умеете делать?
- Ну как что, считать умею хорошо.
- Тогда мы вас можем на космодром отправить работать.
- Ух ты! А какая конкретно работа меня ждет на космодроме?
- По специальности, конечно, считать будете... Три, два, один, пуск…
* * *
Женская память избирательна. То, как ее плохо подстригли, она запомнит на всю жизнь, а как язык в компьютере переключать, ей надо каждый раз заново показывать.
* * *
- Сынок, хочешь поехать в музей советских вещей и быта?
- Папа, я больше на дачу не поеду!
* * *
В поликлинике.
- Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам диплом об окончании мединститута.
* * *
Секретный агент устраивается в отель.
- Господин Бонд! Мы рады, что вы снова выбрали наш отель!
- Сколько раз вам повторять - Я! Майор!! Пронин!!!
* * *
Полицейский подходит к даме, лежащей на дороге у тротуара:
- Вам что, плохо? Сейчас вызову скорую помощь...
- Спасибо, не надо. Чувствую себя прекрасно. Это я место заняла, чтобы муж смог машину поставить.