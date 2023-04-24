Подвешивали и рисовали пейзажи: До полета Юлии Пересильд в космос актеров в невесомости снимали на веревочках

Юлии Пересильд. Фото: Кадр из фильма

20 апреля на большие экраны вышел космический блокбастер «Вызов» - беспрецедентный проект Первого канала и «Роскосмоса», снятый на МКС режиссером Климом Шипенко. Зрители впервые получили возможность увидеть, как выглядит (и играет) актриса в условиях невесомости. А «КП» вспоминает, кто, кроме Юлии Пересильд, отыгрывал космос в кино - правда, в съемочном павильоне.

Сигурни Уивер

Полет Юрия Гагарина спровоцировал бум в «космическом» кинематографе: в 70-е вышли первые «Звездные войны» и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга. А в 1979 году зрители были шокированы новаторским ужастиком Ридли Скотта «Чужой», в котором скафандр на себя примерила Сигурни Уивер. Сейчас звезда Голливуда в свои 73 снимается в новых частях «Аватара», а тогда, в 30 лет, она сыграла бесстрашного лейтенанта Эллен Рипли, которая не поддается панике, когда на корабле «Ностромо» появляется Чужой. Холодный космос и одиночество художники проекта вместе с режиссером выстроили в одном из павильонов в Лондоне. Скотт лично нарисовал раскадровку и «внутренности» космического буксира для фильма, на который поначалу не хотели давать денег (его даже пытались продать как «Челюсти в космосе»).

Сигурни Уивер в фильме Ридли Скотта «Чужой». Фото: Кадр из фильма

Декорации трех палуб «Ностромо» были единым целым - как на МКС. Каждая палуба занимала отдельную сцену, состоящую из разных комнат, соединенных коридорами. Чтобы передвигаться по площадке, актерам приходилось бродить по коридорам, что добавляло фильму реализма. Для декораций использовалось сданное в металлолом железо и детали старого бомбардировщика (так было и в «Звездных войнах», кстати).

Милла Йовович

Югославская актриса с русскими корнями Милла Йовович прославилась на весь мир после выхода космической мелодрамы «Пятый элемент» (1997). В картине, где любовь побеждает монстров из любой галактики, она сыграла загадочную Лилу - существо, способное противостоять самому мощному злу во Вселенной.

Милла Йовович в фильме «Пятый элемент». Фото: Кадр из фильма

Люк Бессон снял эту картину за $90 млн - на тот момент это был самый дорогой проект, снятый за пределами Голливуда. И было понятно, почему: помимо 900 (!) авторских костюмов (один пиджак стоил $5 тыс.) для пришельцев от Жана-Поля Готье, а также зарплат актерам, на территории той же английской студии, где снимали «Чужого», бондиану и «Миссия невыполнима», возвели альтернативный мир в семи съемочных павильонах. Футуристические пейзажи, небоскребы, летающие авто - все это было максимально живо, ярко и смертельно оригинально.

Сандра Буллок

Многие не без оснований считают, что роль астронавта Райан Стоун в «Гравитации» (2013) Альфонсо Куарона - лучшая роль Сандры Буллок. В напряженнейшем блокбастере актриса обживает открытый космос.

Лучшая роль Сандры Буллок в фильме «Гравитации». Фото: Кадр из фильма

Невероятным образом Буллок и Куарону удалось без полета на МКС передать состояние человека, зависшего в пустоте между Землей и вечностью. Для этого актрису крепили к небольшой раме внутри приподнятого над полом трехметрового куба, стенки которого покрыты мерцающими светодиодами. Голова Буллок, на которую надевали хай-тековый шлем, находилась точно в центре декорации. Впритык к ней были подведены узкие рельсы - сквозь отверстие в стене куба вглубь павильона. На другом конце рельсов команды режиссера ждал робот с женским именем Айрис, оборудованный кинокамерой. Андроидом управлял техник. По команде Куарона Айрис должна была промчаться по рельсам со скоростью 30 км/ч и остановиться в паре сантиметров от неподвижного носа Буллок. Так, чтобы не сломать его! Никаких съемок под водой. Только человеческая пластика (актриса брала уроки у танцоров и космонавта МКС, чтобы понять, как при нулевой гравитации работает мимика) и компьютерная графика, рисующая красоты космоса. Изредка Буллок тянули по воздуху «кукловоды» - на шестиметровой высоте в конструкции из 12 тросов. Съемки проходили реверсивно: сначала смоделировали сцены на компьютере, а потом под них «подгоняли» актерскую работу в кадре. Процесс занял почти три года.

Самое смешное, что Куарон обсуждал отправку актеров в реальный космос 10 лет назад. Но признавал, что денег на такой фокус ему никто не даст.

Энн Хэтэуэй

В блокбастере Джеймса Кэмерона «Интерстеллар» (2014) хрупкой Энн Хэтэуэй выпало сыграть астронавта Амелию Брандт, путешествующую в пространстве и времени. На съемочной площадке было роботизировано буквально все. Космические сцены на корабле снимали на реальных моделях кораблей или их миниатюрах. А для сцены левитации Купера (Мэтью Макконахи) в пятимерном пространстве использовали slit-scan-эффект: фото кладется на сканер, а далее при сканировании эта фотография двигается рукой. Так изображения получаются вытянутыми в ту сторону, куда их направляли. Удивительно, но к компьютерной графике прибегали настолько редко, что даже сцены на планете Манна (Мэтт Деймон) были сняты на земле - на леднике Снайфедльсйекюдль и деревне Керкюбайаклейстер в Исландии.

Энн Хэтэуэй в «Интерстеллар» Джеймса Кэмерона. Фото: Кадр из фильма

Для сцен невесомости возвели вертикальные декорации (а некоторые из них переворачивались под углом в 90 градусов), где актеров подвешивали на тросах.

Ева Грин

Во французско-немецкой картине «Проксима» (2019) Ева Грин в образе астронавта Сары Лоро отправляется в первый полет на МКС, долго прощаясь с дочкой, после подготовки на родном для нас Байконуре .

Ева Грин в образе астронавта Сары Лоро. Фото: Кадр из фильма

Проект можно запросто назвать и российским, ведь большая часть съемок проходила в Звездном городке, где готовят российских космонавтов (актрису даже видели в магазине «Пятерочка» с коллегами-космонавтами). «Проксима» прошла почти незамеченной, и все же это тот самый случай, когда благодаря выверенной профессионально-космической линии из картины выветривается ощущение фальши и искусственности происходящего. Даже несмотря на то, что не обошлось без водки, стихов Мандельштама и заснеженного леса.

- Похожа ли моя работа на труд космонавтов? Нет, космонавты - сверхлюди и супергерои, - трезво признает Грин. - Они должны быть всегда готовыми выйти за пределы человеческих возможностей. Это красивое самопожертвование. Я по сравнению с ними не делаю ничего особенного.