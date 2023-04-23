Когда Польша займет Западную Украину, почему санкции не достигли своих целей и каким должен быть реальный курс доллара

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Поездка Путина в ЛНР и Херсонщину показывает, что никаких договорняков с Украиной не будет (слушать)

2 место. «Фамилию пришлось изменить»: сын Дмитрия Пескова Николай впервые рассказал, как служил в зоне СВО (слушать)

3 место. Для чего генсек НАТО Столтенберг срочно вылетел на Украину (слушать)

4 место. Почему западные санкции не достигли своих целей (слушать)

5 место. Никита Кричевский: Курс на бирже очень легко опустить до 6-10 рублей за доллар. Но это никому не выгодно (слушать)

6 место. Дмитрий Пучков: Если российская армия начнет побеждать украинскую, поляки займут Западную Украину (слушать)

7 место. Подозрительные улыбочки: что скрывают «смайлики» (слушать)

8 место. Георгий Бовт: Сейчас наиболее вероятный вариант дедолларизации – это усиление роли юаня (слушать)

9 место. История еды от падали до гамбургера: что наши предки ели раньше (слушать)

10 место. Шоу «Кто хочет стать миллионером?» будет вести Юлианна Караулова. Диброва выбросили на свалку истории - почему (слушать)